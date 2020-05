Nije izdržao: Igrač Atalante preminuo od aneurizme mozga

Lombardija je regija u Italiji koja je najteže pogođena korona virusom, ali vijest koja nam dolazi iz Bergama nema veze s pandemijom, ali nažalost riječ je o životu jednog nogometaša. Mladi igrač Atalante Andrea Rinaldi (19) preminuo je u ponedjeljak u bolnici u Vareseu od posljedica aneurizme mozga. Tužnu vijest potvrdila je Atalanta.

- Uvijek si se na terenu zadnji predavao, sada si se također borio do zadnjeg trenutka. Tvoj će osmijeh zauvijek živjeti u našim srcima.

On je završio u petak u bolnici zbog jakih bolova u glavi. Nakon detaljnijih pregleda ustanovljeno je da nogometaš ima aneurizmu mozga te su ga liječnici odmah stavili na intenzivnu njegu. Danima je bio u teškom stanju i liječnici su se borili za njegov život, ali nažalost nije izdržao.

U Atalantinu školu nogometa stigao je s 13 godina i vrlo brzo postao jedan od najboljih. S kadetima je osvojio naslov prvaka Italije i Superkup. Prošlo ljeto otišao je na posudbu u četvrtoligaša Legnano kako bi se isprofilirao u seniorskom nogometu. Sljedeći mjesec trebao je proslaviti 20. rođendan, mnogi su se nadali da će ga dočekati u svom domu...

- Kad bi god Andrea dolazio na trening, prvo bi došao pozdraviti mene. To je sjećanje na njega kojeg ću uvijek imati u srcu. Sjajan dečko, primjer za svakoga. U ime kluba izražavam duboku sućut njegovoj obitelji i prijateljima. On će biti naš ratnik gore na nebu, kao što je to bio i na terenu gdje se borio za naš Legnano - rekao je predsjednik Legnana Giovanni Munafo.

Igrao je na poziciji veznog igrača, a nadao se da će sljedeće sezone dobiti priliku u prvoj momčadi Atalante barem na pripremama. Njegov klub je ove sezone najveća senzacija Lige prvaka. Došli su do četvrtfinala, a na putu prema polufinalu će uz sebe imati svog anđela čuvara...