Nije Livaković jedini: I Šuker i Kalinić poklanjali automobile...

Dvojica Dinamovih golmana, Dominik Livaković i Josip Čondrić, mladi su dečki, jedan ima 24, a drugi 26 godina. Prije koji dan oduševili su gestom: kupili su automobil svojem dugogodišnjem treneru Željku Nježiću (72). Ali... Nisu jedini koji su se 'ključevima u ruke' znali odužiti ljudima iz stožera.

Prije dva desetljeća oružar Vatrenih, Grobničan Mladen Pilčić, nakon silne sreće osvajanja bronce na SP '98 uživao je i u novom Fiatu Uno koji mu je kupio najbolji strijelac Mundijala, a danas predsjednik HNS-a Davor Šuker.

- Nije mi 'Unić' pao s neba nego zbog znanja - smijao se Pilčić dok smo o tome razgovarali u predvečerje Svjetskog prvenstva na kojem će Modrićeva generacija nadmašiti Šukerovu.

- Gledam Šukija na pripremama, divota je kako igra i kako zabija pa mu kažem: 'Čovječe, bit ćeš najbolji strijelac Svjetskog'. On se smješka i kaže: 'Bude li tako, kupujem ti auto'. Odlučio sam biti skroman i odabrao sam' Unića'. I znaš ča? Dan-danas ga vozim. Ima skoro pola milijuna kilometara. Kupio sam u međuvremenu Golfa, ali sam ga dao sinu. Meni je Unić dobar i... Dok ide, ide - rekao je Pilčić.

A vratar Hajdukovih golmana i nekad sam reprezentativni vratar, Tonči Gabrić, u Zagreb je išao po daleko luksuzniji poklon. Njemu je Lovre Kalinić poklonio Mercedes S klase.

- Iznenadio me, stvarno lijepa gesta od njega, da me se sjetio nakon odlaska. Nazvao me i rekao da odem do Zagreba, da me gore čeka automobil. Stvarno, svaka mu čast, zaslužuje sve lijepo što mu se događa - govorio je Gabrić prije gotovo tri godine nakon Kalinićevog transfera u belgijski Gent (Lovre je danas u Aston Villi).

- Nikad neću zaboraviti dan kad mu je propao transfer. Zazvonio mi je telefon, mislio sam da mi se Lovre javlja iz Londona, da je sve gotovo, a on me zove da mi kaže kako nije dobio radnu dozvolu i da me moli da dođem na stadion. Sjeli smo, popričali, pitao me za savjet, a ja sam mu ponovi onu moju poznatu izreku: ''Nikad ne znaš za što je ovo dobro''. Nasmijao se, i iako je bio slobodan dan, tražio od mene da odradimo trening. Bio je to jedan od njegovih najboljih treninga. Ispuhao se, riješio se frustracija i krenuo dalje - rekao je Gabrić prisjećajući se svega što je prošao dajući sve od sebe da Kalinića napravi što boljim golmanom.