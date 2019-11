'Nije mi žao što sam došao, ali trebao sam otići puno ranije...'

U Dubrovačkoj Republici zločini počinjeni za južnog vjetra su se tretirali blaže zbog lošeg utjecaja južine na raspoloženje ljudi, a vijećnici nikad nisu donosili važne odluke jer su smatrali da se zbog vremenskih utjecaja ni ne mogu donositi suvisle odluke.

Pa iako na splitskom području već danima puše jako jugo, Dubrovčanin Lukša Jakobušić donio je jednu vrlo važnu odluku i za sebe i za Hajduk, odluku koja je iznenadila mnoge koji pomno prate zbivanja u i oko kluba i koji ga iznimno poštuju. Podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika koju je predsjednik Marin Brbić prihvatio.

Iako je Jakobušić odmah u startu napisao kako odstupa zbog osobnih razloga te se posebno zahvalio Brbiću na prilici da radi u klubu, nije trebalo dugo da krenu teorije zavjere. Jedna od njih je da je Jakobušić odstupio kako bi se vratio nakon što navijačko nezadovoljstvo, možda već u nedjelju nakon Osijeka, potjera trenera Damira Burića, sportskog direktora Sašu Bjelanovića i predsjednika Marina Brbića iz kluba.

Po toj je teoriji Jakobušić napravio korak unatrag da ne bi pao s ostalima, a sve kako bi se vratio, i u nekoj novoj podjeli uloga zauzeo mjesto predsjednika. A da je to samo teorija zavjere potvrdio nam je u razgovoru i sam Jakobušić.

- Iako sam po horoskopu rak nikad ne idem unatrag i ovo sigurno nije manevar koji ima veze s mojim ambicijama u budućnosti. Očigledno me ljudi ne poznaju, šokiran sam tim teorijama zbog toga što sam doista odstupio iz obiteljskih razloga koje sam objasnio predsjedniku i on je imao puno razumijevanja za ovaj moj potez. Jednostavno, u poslu uvijek dajem cijeloga sebe, a to više nisam bio u mogućnosti, i zbog toga je bolje da moje mjesto zauzme netko drugi, netko tko će mu moći pomoći - rekao nam je Jakobušić i dodao:

- U cijeloj ovoj priči najvažnije je sačuvati instituciju predsjednika, jer ona je najvažnija funkcija u klubu. Predsjednik je glava kuće i njega se mora slušati i poštovati, bez obzira kakve odluke donosio. Sve osim toga niti je dobro niti je ispravno. Predsjednika Brbića iznimno poštujem i siguran sam da je on poštovao mene. Koliko god bili različiti u mnogim stvarima, stvarno smo dobro surađivali. U četiri zida uvijek sam mu kazao svoje mišljenje, koje je nekad biti i različito od njegovoga, no jednom kad je donio odluku, iza nje sam stajao.

Nije nam želio otkriti jeli se složio s odlukom oko ostanka Burića na klupi

- To su samo teorije, da je bilo drugačije, da je Burić smijenjen a ja odstupio, onda bi vjerojatno izašla teorija da sam odstupio zbog toga što sam bio za njegov ostanak. Odluku o odstupanju sam donio prije nego li se u klubu razgovaralo o statusu trenera Burića, i nema veze s njom. Hajduk je prevelika institucija da bih ja odluku donio nakon jednog poteza. U mojoj percepciji Hajduka nisu bitni igrači, nije bitan trener, nije bitan ni sportski direktor, samo predsjednik. Zbog toga što predsjednik bira sportskog direktora, on trenera, a trener igrače. I ja sam kao dopredsjednik nebitan, ako sam ja tako dobar kao što neki govore, onda je dobar u prvom redu predsjednik koji me pronašao, doveo, i omogućio mi da ispoljim svoj potencijal.

Svi koji rade u i oko Hajduka svjesni su pritiska koji dolazi s tribina. Neki se s tim pritiskom dobro nose, neki baš i ne. Svjestan je toga i bivši dopredsjednik kluba.

- Vidim ja što se događa i vidim koliki je pritisak na sve nas, ali ja ga nisam osjećao u toj mjeri. Ono što želim reći je da je u mom poimanju sporta i veličine kluba neprihvatljivo da nakon poraza od Gorice igrači sami od sebe idu na postrojavanje pred navijače. A čak ih nisu ni zvali. Ajde da su ih zvali povicima: ''Dođite 'vamo...'', ali ja te povike uopće nisam čuo. Zašto su išli tamo? Meni je to veći poraz od samog rezultata.

Jakobušić je uvjeren da krize u Hajduku nema te da Hajduk ima potencijal za osvajanje naslova prvaka.

- Meni je neuspjeh ako budemo drugi a imamo potencijala da budemo prvi. Siguran sam da imamo potencijala za puno više, ali me sve što se događa oko kluba demantira - kaže Jakobušić i dodaje kako je uvjeren da Hajduk nije u krizi.

- Nakon šest mjeseci koje sam proveo u klubu mogu slobodno reći da je Hajduk puno bolji i stabilniji iznutra nego što sam mislio. U klubu ne postoji kriza upravljanja i to je najvažnije. Potpuno je obrnuta situacija od percepcije koja se stvara oko kluba. Trenutno nemamo financijskih problema, drugi smo na ljestvici, idemo prema zacrtanom cilju, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, momčad niže rekorde po broju domaćih pobjeda, imamo predsjednika koji drži brod na željenom kursu, a to što se to nekome ne sviđa, to je druga priča. Imamo stabilan klub, imamo odličan Nadzorni odbor koji dobro zna svoju ulogu, i predsjednika koji to dobro vodi. 'Ajmo svi skupa onda pričati o igri i o rezultatima, a ne o nekakvom kaosu kojeg nema. Nakon jednog od najvećih neuspjeha, ispadanja od Gzire, klub je ostao čvrsto na nogama, opet se razgovaralo o rezultatu, o igri i formaciji, što bi i trebala biti bit razgovora kad je nogometni klub u pitanju.

Na koncu razgovora Jakobušić je kazao kako ne želi ni za čim, ali da je možda trebao ranije odstupiti.

- Ovo je za mene bilo šest vrhunskih mjeseci, ali možda sam trebao odstupiti treći dan po dolasku, odmah nakon Varaždina, kada se preispitivao moj susret s izbornikom Dalićem u loži. Možda je moja pogreška što nisam još tada otišao, možda bi bilo bolje i za mene, i za Hajduk - zaključio je Jakobušić.