<p>U subotu su i Real i Barcelona izgubili u španjolskom prvenstvu. Ne događa se to često, ali porazi obje momčadi pomalo su zabrinjavajući za iste, naročito s obzirom da se sljedeći tjedan igra El Clasico.</p><p>P<strong>OGLEDAJTE VIDEO: Modrić na odmoru u Zadru</strong></p><p>Iako je Real prvi na ljestvici španjolskog prvenstva, mnogi smatraju kako momčad igra daleko ispod one razine koje bi trebala te da je to samo u subotu navečer kulminiralo. Glavni krivac? Novinar Marce Carlos Carpio smatra kako je to Zinedine Zidane!</p><p>U porazu od Cadiza među lošijim igračima bio je hrvatski veznjak<strong> Luka Modrić</strong>, a Zidane ga je zamijenio na poluvremenu. Kao i još trojicu.</p><p>Igrao je Luka fantastično za reprezentaciju ovaj tjedan, pokazao da itekako ima i kvalitetu i mogućnost nositi se s najboljima, odnosno, i dalje biti najbolji. Ipak, lako je moguće da je umor igrao ulogu u ovoj lošoj predstavi, a u Marci smatraju kako su godine uzele kvalitetu nekim igračima Reala, ali ne i Luki.</p><p>Ta četvorica?<strong> Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Marcelo i Isco</strong>. </p><p>- Zidane, koji ih gleda svaki tjedan na treningu, bi trebao znati što oni mogu, ali i što oni više ne mogu ponuditi. Trebao bi znati bolje od ikoga da će baciti tu četvoricu na trener biti jako opasno. To se i dogodilo - piše Marca.</p><p>Ipak, usprkos tim problemima, Real je na tablici - prvi.</p><p> </p>