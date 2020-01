Nije mu loše: Zinčenkova Vlada Sedan, pljunuta Margot Robbie

Manchester City je Ukrajinca Oleksandra Zinčenka (23) doveo prije tri i pol godine, a Pep Guardiola prošle je sezone istinski valorizirao ljevaka uz kojeg se veže savršena statistika, 'kad Zinčenko igra, City pobjeđuje'.

Ove sezone City u Premiershipu ne gazi kao dvije prethodne, a i Ukrajinac je dobar dio jeseni propustio zbog operacije koljena. U prvi plan je iskočio urlikajućom proslavom kad je njegova repka u lipnju s 5-0 nakantala Srbiju i osigurala Euro 2020.

Zinčenko je od sreće urlao u TV studiju u kojem je kao voditeljica bila i njegova mila Vlada Sedan (21) koju je tada i sočno poljubio pred milijunima gledatelja.

Vlada je poznata po ljepoti i velikoj sličnosti sa hollywoodskom mega-zvijezdom, Australkom Margot Robbie (29).

Fair play to Oleksandr Zinchenko. Had no idea he knew Margot Robbie pic.twitter.com/6HXKYOPcbr