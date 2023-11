Nije samo Maloča: Priznali su i oni da navijaju za drugi klub u HNL-u dok su igrali u istoj ligi

Izjava Marija Maloče kako bi volio da Hajduk bude prvak podignula je prašinu u hrvatskom nogometu, a nogometaš Gorice dobit će kaznu od kluba. No, to se događalo već prije i događat će se u budućnosti, ne samo u hrvatskoj ligi. Mnogo nogometaša odraslo je uz Dinamo ili Hajduk, mnogi su zaigrali za voljeni klub, ali zna se da ljubav postoji - samo za jednog.

Daleko od toga da se nogometaši ne trude u dresu kluba za koji igraju protiv kluba za koji navijaju, a mnogi nisu skrivali koji im je klub prvi u srcu bez obzira na to čiji dres nosili. Tako su Luka Stojković, Lukas Kačavenda i Fran Žilinski rekli kako navijaju za Dinamo. Dok je spomenuti dvojac ubrzo i postao 'modri', Žilinski je promašio čistu šansu za pobjedu protiv Dinama. I to ga je pogodilo, sigurno to nije napravio jer navija za 'modre'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Baš kao i Oliver Zelenika koji nema problema s tim da je veliki navijač Dinama, ali na golu Varaždina napravio je sve u remiju protiv zagrebačke momčadi (1-1) i bio najbolji pojedinac utakmice. Ima tu i onih 'kontra' primjera poput Božidara Radoševića koji igra u dresu Gorice i navija za Hajduk pa je slavio ispadanje Šibenika u drugu ligu u dresu Marka Livaje.

Nadalje, Tonio Teklić i Michele Šego su više puta istaknuli kako navijaju za Hajduk, dok je Emir Dilaver u dresu Rijeke izgubio od Dinama pa bio u svlačionici bivšeg mu kluba i fotografirao se s njima nedugo nakon poraza. Neki su to od nedavnih primjera u elitnom rangu hrvatskog nogometa, bilo ih je prije, a bit će ih i u budućnosti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Pa i u Premiershipu su mnogi nogometaši veliki navijači primjerice Manchester Uniteda, Liverpoola, Arsenala, a nose dresove drugih momčadi. I nemaju problema s tim, a što se tiče kažnjavanja... Da, Gorica je četvrta u ligi, ali Maloča svojom izjavom nije napravio ništa loše jer, bez uvrede ikome, samo je išao biti iskren umjesto populističke izjave da će Gorica biti prvak ili pak političke da se fokusira samo na svoj klub. Možda nam neki put nedostaje upravo to - biti iskren.