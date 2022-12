Nije se samo japanski izbornik naklonio navijačima, pogledajte kako to Dalić čini po pljusku...

Japanski izbornik Hajime Moriyasu senzacionalno je rušio Španjolsku i Njemačku i odveo svoju reprezentaciju do osmine finala Svjetskog prvenstva, ali Hrvatska je na kraju slavila nakon jedanaesteraca. Gospodski je potez napravio nakon utakmice, kad se naklonio svojim navijačima, inače poznatima kao vrlo marljivim jer redovito čiste tribine nakon utakmica. Zapljeskao im se i zahvalio na velikoj podršci.

No, nije jedini. Zlatko Dalić je bezbroj puta istaknuo koliko navijačka podrška znači reprezentativcima. Gromoglasni huk s tribina vukao ih je do ruskog srebra, ali i plasmana na Svjetsko prvenstvo u Katru. U studenom prošle godine, kiša je zalijevala Split cijeli dan, toliko da je travnjak bio spreman za vaterpolsku utakmicu, a 'vatrene' je čekao odlučujući susret protiv Rusije za plasman na Mundijal. Poljud je bio krcat.

Po teškom i natopljenom travnjaku, Hrvatska je pokazala nadmoć i kvalitetu, prijetila i pokušavala, no lopta nije htjela u gol. Ipak, sreća prati hrabre, kako se kaže. U 81. minuti Kudrjašov je poslao loptu u vlastitu mrežu i poslao nas u Katar.

Poskočili su reprezentativci jedni drugima u zagrljaj, a posebno je emotivan bio Dalić. Emocije su isijavale iz njega, ali onako mokar i sa suzama u očima, došao je do centra igrališta i naklonio se cijelom stadionu. Više od 30 tisuća gledatelja su, mokri do kože, navijali gromoglasno svih 90 minuta. Bio je to duboki naklon, prepun poštovanja i ljubavi. Zahvalnost do neba.

Hrvatska je malena nacija koja samo zajedništvom može nešto napraviti. Dalić iste riječi često ponavlja. I nije floskula. Zajedništvom smo osvojili srebro u Rusiji, zajedništvom smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, a zajedništvom možemo srušiti i Brazil.

