Nije u šoldima sve! Evo što će 'bili' dobiti prolaskom Vitorije

Zahvaljujući sjajnoj predstavi pred punim Poljudom protiv Vitorije, Hajduk u Portugal na uzvrat (srijeda, 18 sati) nosi dva gola prednosti (3-1).

'Bili' će eventualnim prolaskom zaraditi 300.000 eura i zakazati ogled s Villarrealom, a utakmica protiv 'žute podmornice' će, bez sumnje, još jednom napuniti Poljud do posljednjeg mjesta što će se, također, odlično odraziti i na blagajnu splitskog kluba. No, kako često kažu televizijske reklame, to nije sve!

"Prolaz Vitorije Hajduku bi povećao koeficijent na 9.000. To je upravo koeficijent koji je ove godine bio granica nositeljstva u trećem pretkolu", piše Tomislav Globan te dodaje:

"Treba pritom imati na umu da je koeficijent 9.000 ove sezone bio dovoljan za 136. mjesto na ljestvici klubova. Zbog inflacije bodova, 9.000 će iduće sezone donijeti plasman tek oko 145. mjesta, što znači da bi se granica nositeljstva u Q3 (treće pretkolo, op.a.) mogla povisiti na 9.500".

Sudar Vitorije i Hajduka u Portugalu moći će se pogledati na kanalu MAXSport 1.

