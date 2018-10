Hajduk bez poštene šanse: Bilo je to mučenje lopte cijeli susret

Ništa, nula, niti jedan jedini opasan udarac po golu, niti jednu izglednu priliku igrači Hajduka nisu stvorili u 180 minuta u dvije utakmice protiv Dinama i Osijeka na svom Poljudu. Sve što su navijači Hajduka vidjeli u te dvije utakmice bilo je mučenje lopte, besciljna dodavanja do prve pogreške ili do povratne lopte golmanu Posavcu. A da stvar bude gora, zbrajajući igrače ponikle u omladinskom pogonu Hajduka, večeras smo se zaustavili na brojci dva, na Caktašu i Palaversi, dok smo na terenu vidjeli čak osam stranaca!?

Vulić se nakon utakmice žalio na nedosuđeni kazneni udarac, snimka potvrđuje i da je u pravu, no čak i da je Bebek procijenio Janžino igranje rukom nakon udarca Caktaša kao kazneni udarac, ili da Said nije bio u zaleđu kad je postigao gol, to bi možda i promijenilo trenutni rezultat, ali teško da bi značajnije popravilo dojam. Premalo je momčad Zorana Vulića pružila u zadnje dvije utakmice da bi zaslužila prolaznu ocjenu.I to je jedina istina.

Iako je Vulić započeo mandat pobjedama protiv Rudeša, Istre i Vrapča, ogledi protiv ozbiljnijih protivnika poput Dinama i Osijeka otkrivaju svu dubinu problema s kojima će se trener Hajduka morati uhvatiti u koštac. I neće mu biti lako, pogotovo zbog toga što će njegova momčad do proljeća domaće utakmice igrati pred sablasno praznim tribinama Poljuda. Ova momčad jednostavno nema kvalitete, a kad izostane borbenost i želja koje su prikazivali u ranijim susretima, onda izostaje i rezultat.

I nije Osijek morao ništa posebno napraviti, bilo je dovoljno da strpljivo sačekaju poklone Hajduka, konkretno stoperskog dvojca Vučur – Lopez te golmana Posavca koji je ničim izazvan odlutao van kaznenog prostora kod prvog gola Osječana, kad se Boban zavukao za leđa Stipi Vučuru. Još je nevjerojatnija reakcija Lopeza kod drugoga gola, umjesto da očisti loptu na tribine, Španjolac se smotao i omogućio Mariću da lagano zabije drugi gol. Jedna pogreška, druga, dva nula i piši propalo...

- Jednostavne pasove smo davali protivniku u noge, a oni su sve gradili iz naših pogrešaka – kazao je Vulić i detektirao jedan od problema njegove momčadi.

Drugi je detektirao centarfor Osijeka Mirko Marić:

- Znali smo da Hajduk gradi igru iz dubine, od Caktaša i Barryja, i svi smo pomagali da njih dvojicu zatvorimo, nakon čega je sve bilo lakše, a golove smo zabili iz kontra napada.

Umjesto da se pobjedom nad Osijekom, koji je usput budi rečeno u Split stigao bez pet standardnih prvotimaca, Hajduk primakne vrhu ljestvice, napravili su korak unatrag, i sada im predstoji teška borba za bodove koji ih vode u Europu.