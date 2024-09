Nijemci se raspisali o Dinamu: S ovakvom igrom teško da će išta postići protiv moćnog Bayerna

Dinamo je u derbiju petog kola HNL-a remizirao s Rijekom rezultatom 1-1. Utakmica je privukla pažnju i izvan Hrvatske, a o njoj je pisao i njemački Kicker. Nijemci su posebno obratili pozornost na Dinamo jer je zagrebački klub prvi protivnik Bayerna u novom formatu Lige prvaka. Utakmica će se igrati 17. rujna na Allianz Areni.

"Dva tjedna prije početka Lige prvaka i gostovanja kod Bayerna, Dinamo je odigrao 1-1 s Rijekom. Domaćin, Rijeka, u četvrtak je kod Olimpije iz Ljubljane poražen s 5-0 i sramotno ispao iz Europe, dok Dinamo svoj put počinje 17. rujna u Münchenu. S Dinamom će u grupi igrati i Borussia Dortmund," piše Kicker u svom izvještaju.

Utakmica se odigrala na Rujevici, a momčad Radomira Đalovića imala je samo jedan zadatak - sačuvati obraz nakon teškog poraza u Sloveniji protiv ljubljanske Olimpije. Rijeka je, podsjetimo, u uzvratnoj utakmici doigravanja Konferencijske lige teško poražena i tako ostala bez Europe ove sezone.

"Ovo je bio derbi vrha tablice. Pred 5624 gledatelja na Rujevici, od čega točno 412 gostujućih, Dinamo se mučio da osigura 1-1 i tako propustio upisati petu pobjedu u pet utakmica, ali ostao je na vrhu," navode Nijemci.

Rijeka i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Teško će išta postići u Münchenu

Dinamo je dobro otvorio utakmicu i poveo golom Brune Petkovića, no Rijeka se nakon toga konsolidirala i preuzela inicijativu. Pred kraj prvog poluvremena izjednačila je, no gol Komnena Andrića poništen je zbog zaleđa. To nije omelo Riječane, a konačnih 1-1 postavio je Veldin Hodža.

"Na skoro 30 stupnjeva u lučkom gradu, Dinamo je dobro krenuo u utakmicu. U 16. minuti pokušao je Kulenović, a nekoliko minuta kasnije, u 22. minuti, Petković, kapetan i hrvatski reprezentativac s 40 nastupa za Vatrene, zabio je za vodstvo. Rijeka je radila previše pogrešaka, posebno u napadu. Ipak, nakon gola, gosti iz glavnog grada izgubili su kontrolu nad igrom i dopustili Rijeci dvije ogromne prilike. Prvo je pokušao bivši igrač Dortmunda Pašalić, a zatim i Andrić. Dinamo je nastavio gubiti lopte i nakon poluvremena, što je rezultiralo neizbježnim. Hodža je ostavljen sam u šesnaestercu i to je iskoristio", piše Kicker.

Rijeka i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nijemci dodaju kako će Dinamo, s ovakvom igrom, teško napraviti čudo u Münchenu.

"Rijeka je htjela više. S druge strane, Dinamo nije pokazao puno. Dodajmo i to da je Kolumbijac Cordoba dobio žuti karton zbog žestokog prekršaja. Dinamo se može oporaviti u domaćoj utakmici s Hajdukom iz Splita za dva tjedna. S ovakvom igrom, teško da mogu išta postići u Münchenu protiv jakog Bayerna", zaključuje Kicker.