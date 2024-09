Nijemci smislili način kako da suspendiranog Vuškovića održe u formi. Ademi je igrao padel

Pokazali su gestu velikog kluba, jer HSV to je i bez načina na koji se ponio prema Mariju Vuškoviću (22). Unatoč tome što mu je potvrđen pad na dopinškoj kontroli, i što je dobio suspenziju do jeseni 2026. godine, njemački velikan produžio je ugovor hrvatskom braniču i poručio mu "nećemo te ostaviti na cjedilu".

Nijemci su se, nadalje, dosjetili kako Vuškovića održati u igračkoj formi. Da ne trenira sam po cijele dane i trči po ulicama Splita ili Hamburga, HSV je Vuškoviću predložio ideju - mogao bi ti igrati mali nogomet.

Vijest donosi njemački Transfermarkt, koji piše da Vušković tek treba pristati na prijedlog. Točnije, trener HSV-a Steffen Baumgart govorio je o mogućnostima.

- Prije svega, važno je da se on općenito održava u formi. Također, neka razmisli o opciji igranja malonogometne lige. Mislim da je to jako dobra ideja, ali to neka bude njegova odluka. On će sam odlučiti što je najbolje za njega. Mario već trenira čak dvaput dnevno i daje nam do znanja da je 100 posto spreman za povratak. Mi ga i dalje pratimo i dokumentiramo sve što radi, stoga je ta alternativa s malim nogometom, kao što sam rekao, nešto o čemu bi bilo dobro barem razmisliti - rekao je Baumgart.

Navijači, klub, hrvatski ljubitelji nogometa... Svi su uz Vuškovića i smatraju da mu je načinjena velika nepravda.

- Učinit ću sve da se vratim bolji nego ikada. HSV je za mene puno više od poslodavca ili kluba, a to je pokazao i nedavni iznenadni posjet suigrača i stožera u Splitu. HSV vjeruje meni i ja vjerujem klubu. Vrlo sam zahvalan te sada crpim puno energije prema našem zajedničkom cilju 2026. - rekao je Vušković nakon svega.

Arijan Ademi igrao padel

Cijela situacija uvelike podsjeća na onu Arijana Ademija koji je također bio izbačen iz nogometa na dvije godine nakon što je bio pozitivan na dopinškoj kontroli nakon utakmice prvog kola Lige prvaka u kojoj je Dinamo na Maksimiru 2015. savladao londonski Arsenal 2-1. Prvotna kazna iznosila je četiri godine, no ona je smanjena na dvije.

Ademiju su bili pozitivni i A i B uzorak, no to ga nije zaustavilo jer je nakon isteka suspenzije postigao neke od najvećih individualnih i momčadskih uspjeha u Dinamovoj povijesti.

Dok mu je trajala suspenzija, Ademi je igrao padel. Gotovo svaki dan, pa i natjecateljski. Plan je bio pronaći utočište u Kustošiji gdje je trebao igrati za tadašnjeg četvrtoligaša. No, nogomet nije smio igrati nigdje, pa ni tamo.

Stoga se natjecao u padelu, često igrao na Zagrebačkom velesajmu u paviljonu broj 10. Čak je dogurao i do finala zagrebačkog Mastersa gdje je izgubio. Igrao je u paru zajedno s Nikicom Bulom, a njih dvojica izgubili su od Gorana Jukopile i Damjana Peterlina 6-2, 6-7 i 6-2.