Nikad mu dosta zabave: Nole na ulici s djecom zaigrao tenis

Nakon osmog naslova na Australian Openu Novak Đoković na odmoru je. Zasluženom, naravno, Međutim, taj "odmor" nije klasičan, već uključuje treninge i ostale aktivnosti uoči sljedećeg njegovog nastupa koji će imati sljedeći tjedan na turniru u Dubaiju.

I dok se priprema za put u Emirate, Đoković trenira u Beogradu. A jedan je laganiji trening odradio na - ulici s djecom.

U četvrti u kojoj živi, West 65 u Novom Beogradu, prvi tenisač svijeta malo se zabavio s mlađim susjedima koju su udarali loptu s reketima jer za pravi tenis nedostajala je mreža. No djeca vjerojatno za to nisu marila, izmijeniti nekoliko udaraca s 17-rostrukim Grand Slam pobjednikom i više je nego dovoljno.

You have to love this from @DjokerNole ❤



Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ