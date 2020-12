Posljednje kolo grupne faze Lige prvaka. PSG-u je trebala pobjeda, Istanbul Bašakšehir se htio časno oprostiti od ovogodišnje sezone u najelitnijem europskom natjecanju. A završilo je na najgori mogući način. A razlog je 'ono' protiv čega se Uefa već godinama bori.

Četvrti sudac na utakmici, Rumunj Constantin Sebastian Coltescu, imao je rasistički ispad upućen igraču turskog kluba. Bio je to Demba Ba, a sudac je pokazao prstom na njega i rekao 'ovaj crnac', na to je poludjela cijela klupa njegovog kluba na čelu sa senegalskim nogometašem. Član stručnog stožera Bašakšehira Pierre Webo je bio u raspravi s četvrtim sucem.

- Nikad ne kažeš 'Ovaj bijeli igrač' nego samo 'Ovaj igrač', a zašto si onda sad rekao 'Ovaj crni igrač? - pitao ga je umirovljeni kamerunski nogometaš, a u tome trenutku se pojavio glavni sudac Ovidiu Hategan i pokazao mu crveni karton!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE

To je stvorilo još veći val ljutnje i protesta kod igrača Bašakšehira, a s rumunjskim sucem su došli porazgovarati Kylian Mbappe i Neymar kako bi smirili situaciju. No Hategan nije htio promijeniti odluku već je htio zaštiti četvrtog suca, a to je razbjesnilo igrače turskog kluba koji su otišli u svlačionicu.

Igrači PSG-a žele nastaviti s utakmicom, ali gosti to odbijaju. Konačnu odluku morali su donijeti do 22 sata, a ako se ne vrate na teren, prijeti im poraz za zelenim stolom te moguće kazne zbog odbijanja odigravanja utakmice.

A sam početak utakmice uopće nije mogao naznačiti da će do ovoga doći. PSG se bori za osminu finala Lige prvaka i potrebna mu je pobjeda za prolazak dalje, no čini se kako će na to morati pričekati. Do prekida je rezultat bio 0-0.

U drugom susretu ove skupine Leipzig iznenađujuće vodi 2-0 protiv Manchester Uniteda...