Tako blizu, a tako daleko. Točno tako Gorica može opisati poraz od Dinama u polufinalu Kupa (4-1).Možda konačni rezultat sugerira kako je Dinamo lagano sredio Goricu, ali nije bilo tako. Morao se hrvatski prvak itekako namučiti kako bi ukrotio Goricu koja je od 46. minute igrala s igračem manje.

Gorica je povela već u 3. minuti golom Špikića. Šokiralo je to Dinamo koji se mučio s kreiranjem šansi, jako teško je probijao gostujući blok. A onda se sve promijenilo početkom drugog dijela u samo četiri minute. Prvo je Josip Mišić zabio fenomenalan gol za 1-1, a samo tri minute kasnije Keita je dobio drugi žuti karton nakon što je faulirao Kastratija. Dinamo je i do tada dominirao, ali bilo je jasno da će s igračem više prebaciti u još veću brzinu.

- Nije išlo, bila je jako kompleksna utakmica, čestitam Dinamu. Moji igrači zaslužuju zahvalu, nemam riječi kojima bi izrazio zahvalnost za ono što su pokazali. Rezultat je takav kakav je, nogomet je takav, piše različite priče. Utakmica je bila točno onako kako smo planirali, znali smo da su počeci najbitniji, ali dogodio nam se blitzkrieg na početku drugog poluvremena, na što sam upozoravao, to nam se dogodilo i u prvenstvu. Došao je eurogol, crveni karton i to usmjeri utakmicu. Željeli smo da Dinamo iam loptu, znali smo kako igrati u obrani, otvorili smo utakmicu sjajno, ali sve je usmjerio crveni karton - rekao je razočarani, ali ponosni trener Gorice Siniša Oreščanin.

Gorica je sjajno igrala unatoč što su falili Lovrić, Suk, Steenvoorden i Kalik, ali s igračem manje nije išlo. Pala je cijela koncepcija. Dinamo je pritiskao, redao brojne šanse, a Banić je sjajno branio. Otišlo se u produžetke, a tamo smo vidjeli novi eurogol. U 100. minuti Jakić je bombom probio lijeve rašlje i to je bio trenutak koji je presudio utakmicu. Gorica se u potpunosti raspala. Do kraja susreta zabili su još Majer i Ademi za konačnih 4-1 i plasman u finale Kupa.

- Čekali smo svoju šansu, imali smo svoje planove. Imali smo Hamadovu šansu, znali smo da kako to ide kraju, da će biti jako teško iskontrolirati Dinamovu kvalitetu. Nažalost, prva dva gola su bila eurogolovi, ostaje žal, ali dinamo je imao tri, četiri šanse prije golova, fijukalo je pored gola. Na kraju zaslužena pobjeda Dinama. Nogomet se igra za golove - kaže Oreščanin.

Crveni karton je promijenio stvari na terenu, do tada je Gorica jako dobro igrala... No vremena za žaljenje nema, Goricu za vikend čeka nova utakmica u prvenstvu protiv Istre. Goričani, koji drže treće mjesto, moraju jurišati na pobjedu ako žele do Europe je Rijeka puše za vratom.

- Nikad nećemo znati što bi bilo da nismo dobili crveni. Miramo se regenerirati, vikend je blizu, imali smo svoj plan, dogodio se najgori scenarij. Igrali smo produžetke, potrošili se, nema kukanja, moramo se dignuti. Danas je Gorica pokazala sve ono što je krasi, to su svi vidjeli. Skidam kapu svim igračima. Sve je otvoreno, mi smo se stabilizirali nakon male krize traženja i mijenjanja hijerarhije, danas sam vidio jako puno dobrih stvari. Bit ćemo ravnopravan takmac za Europu. Ako Dinamo bude dovoljno kvalitetan da uzme Kup protiv Istre, onda mi možemo biti četvrti za plasman u Europu. Imamo svoje računice - zaključio je Oreščanin.