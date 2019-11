Burić: Ljubić u reprezentaciji na Euru 2020.? Sve je moguće

Ma koliko zadnji rezultati veselili trenera Hajduka Damira Burića, ne veseli ga pogled na popis igrača koji mu nedostaju uoči jadranskog ogleda s Rijekom, koji se igra u nedjelju u 17:30.

Nema Posavca, kapetana Juranovića, nema iskusnog Bradarića, nema Kalika, nema standardnog stoperskog para Ismajli - Simić, nema ni njihove zamjene mladog Vuškovića..., a dolazi Rijeka osokoljena pobjedom u Zaprešiću.

Burić ima niz od osam domaćih pobjeda, ali jednako tako i niz od pet utakmica protiv Rijeke u kojima nikad nije slavio. Jedan će niz puknuti u nedjelju...

- Puno je izostanaka, vidjet ćemo što će još biti u ova dva dana. Juranović bi trebao dobiti zeleno svjetlo za treninge, on bi želio nastupiti, ali ne želimo ulaziti u rizik neke nove ozljede...- kaže Burić.

Konferencija za medije uoči Jadranskog derbija🎙

U kakvom je stanu Stipe Vučur, koji se nameće kao rješenje za mjesto stopera sa Svatokom?

- Stipi nedostaje utakmica. Mi znamo da je on fenomenalan momak, kao osoba je od velike važnosti za našu momčad, uživamo raditi s njim. No isto tako su važni nastupi. Vidjet ćemo, nadam se da će on odraditi sve treninge do kraja i ostati zdrav, a onda ćemo vidjeti.

Je li opcija debi Stipe Radića?

- Mi smo rekli da je na cilj svakog igrača nadopuniti iz druge momčadi. Stipe je svojim zalaganjem i prezentacijom zaslužio biti dio prve momčadi. Isti je slučaj i s Jakovom Blagaićem. Na treningu su dobri, podižu kvalitetu, zadovoljni smo s njima i nadamo se da će još netko pronaći put prema prvoj momčadi.

Može li polivalentni Jurić odigrati na mjestu stopera?

- Može. Imamo mi dosta opcija, do sada smo bezbroj puta imali probleme i našli smo rješenja, vjerujem da ćemo ga i ovaj put naći.

Razmišljate li o igri s tri stopera?

- Sve je moguće...

Hoće li priliku na desnom boku opet dobiti Josip Bašić koji nije oduševio protiv Dinama, ali je zaslužio podršku zbog duge borbe s ozljedama i problemima?

- Josip je oličenje poštenja i dobrote, baš s ponosom nosi grb Hajduka. Mi želimo biti uz njega, on može pogriješiti, ali volja i želja su tu i mi ćemo mu pokušati pomoći. Nije on za sve probleme bio kriv, i ostali su mu morali pomagati jer defenzivno nitko ne igra sam. On ima jako dobre karakteristike, fantastičnu brzinu, dobar centaršut...

Možete li napad Rijeke otupiti visokim presingom i pritiskom?

- Vidjet ćemo, drugi je trener, druga je momčad u odnosu na prošlu utakmicu. Oni su u ofenzivnoj tranziciji jako neugodni, kao i kod prekida i moramo jako paziti, napraviti dobar balans i osujetiti njihove planove. Protiv Dinama mi se neke situacije nisu svidjele, mogli smo i morali puno bolje reagirati, nadam se da će ovaj put to biti na puno višem nivou.

Rijeka pokazuje dva lica, dojam je da vani igraju puno lakše i bolje?

- Bili su jako dobri u Zaprešiću, imaju oni jako dobrih igrača, kapetana Gorgona, Andrijaševića koji stalno dolazi iz drugog plana, Čolaka koji je bio jedan od boljih igrača i na pragu reprezentacije, Murić je sposoban odigrati jako kvalitetnu utakmicu... Mi smo ispred njih, nastojimo zadržati i povećati to odstojanje, želimo da bude veće, svakako ne manje

Rijeka najavljuje da dolazi po pobjedu, kakvu je očekujete, napadačku ili će čekati i igrati na polukontre?

- Oni su maksimalno koncentrirani i željni, mi znamo što oni mogu a što ne mogu, najbitnije je da se fokusiramo na sebe, da odradimo kvalitetno kao što smo to radili i ranije, a neke stvari u organizaciji moramo popraviti. Vraćaju nam se neki igrači, očekujem da ćemo energetski biti na boljem i većem nivou i da ćemo dobro odgovoriti na zahtjeve utakmice punu agresije i tempa s obje strane. Koncentracija mora biti ne 90, nego 98 minuta i moramo biti pametniji nego na prošloj utakmici. Mi smo primali malo golova, ali zbog ozljeda i izostanaka tu smo malo popustili, i sada tu sigurnost i čvrstinu obrane moramo vratiti.

Dinamo ste dobili dva puta, ali Rijeku niste nikad pobijedili na klupi Hajduka?

- Hvala na informaciji, ja mislim da je vrijeme da se ta tradicija prekine.

Započelo je licitiranje u medijima oko pozicija golmana reprezentacije, može li Ljubić biti medu kandidatima za Euro 2020.?

- Mi smo zadovoljni njime, ako nastavi ovako i bude na ovom nivou, sve je u sportu moguće. Vidite kako pojedini igrači napreduju. Ljuba je primjer kako naši mladi igrači ipak dolaze i igraju za prvu momčad, žao mi je što Vušković sada nije tu, ovo bi bila idealna prilika da zaigra...

Koja je vaša poruka navijačima pred Jadranski derbi?

- Neka dođu u što većem broju i podrže nas, momčadi treba podrška, s navijačima smo jači.