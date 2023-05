Dinamo sanja titulu u krcatoj Ciboni: Protiv Novog vremena je bilo ludo, a što nas tek čeka?!

Sve je spremno za spektakl u Ciboni. I treću utakmicu finala malonogometnog prvaka Hrvatske, treći dvoboj Futsal Dinama i Olmissuma. Za sada je sve izjednačeno, Zagrepčani su se iz Omiša vratili su ukupnih 1-1, a tko prvi stigne do tri pobjede osvojit će naslov prvaka. Sljedeće dvije utakmice su u Zagrebu, prva u petak, druga u ponedjeljak 29. svibnja.

Ulaznice su već danima rasprodane (barem za prvu utakmicu), Cibona će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, na tribinama se očekuje više od pet tisuća navijača. Dinamovci su u Draženovom domu najavili treću utakmicu, pred medijima su se pojavili trener Matija Ðulvat i kapetan Ivan Pavlić.

- U Omišu smo jednu dobili, jednu izgubili, ali uspjeli smo doći do "brejka", pa imamo priliku doći do naslova pred svojim navijačima. Mi smo kao momčad fokusirani samo na prvu utakmicu, to želimo dobiti, o drugoj utakmici ćemo razmišljati kasnije - kaže Matija Ðulvat, pa nastavlja:

- Kakva je atmosfera u momčad? Pa kad se pobjeđuje, pogotovo vani, atmosfera je na visokom nivou. Prolazak Novog vremena nam je donio veliku pozitivu, dečki su spremni. Ozljede? Ma ništa značajno, svi su spremni, svi će igrati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jeste li kao trener poručili igračima kako treba smanjiti tenzije na terenu, da ne bi opet bilo nekih isključenja?

- Teško mi je pričati o igračima, kad sam u Omišu prvi ja reagirao. Emocije vas ponesu u određenom trenutku. Luka Perić je i prije playoffa promijenio način igre, a crveni karton je više dobio na svoju reputaciju nego prema zaslugama. On sazrijeva kao ostatak momčadi, u sljedećim utakmicama će biti još fokusiraniji na igru, pokazati da je najbolji pivot u državi.

Matija Đulvat upozorava...

- Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka, cilj je samo pobijediti u petak. Tako pripremamo utakmicu, pokazujemo igračima kako Kuraja dribla, što mogu očekivati od Peričića. Ne razmišljamo o naslovu, već o malim stvarima koje nas mogu dovesti do pobjede. Igrači su me iznenadili, jako su zreli, a pred punom dvoranom će doživjeti nešto što nikad nisu - završio je Matija Đulvat.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ivan Pavlić je dobri duh Dinamove svlačionice, iskusni vratar je s Nacionalom četiri puta osvajao naslov prvaka. Ali, ova priča s Dinamom je nešto potpuno drugačije...

- Zahvaljujem se svima koji su kupili karte, rasprodali Cibonu. Vjerujem da ćemo opravdati njihovo povjerenje i to sve zaključiti na najbolji mogući način. Utakmica protiv Novog vremena je pokazala koliko sve ovo znači ljudima. To nikad nisam doživio, niti sam ikad vidio "dvojku" onako punu. A mogu mislit što će tek biti u petak, haha - priča Ivan Pavlić, pa dodaje:

- Podrška navijača? Ma nitko ju nema poput nas. Prije par godina vi ste u ligi imali dvije kvalitetne momčadi, samo Split i Nacional, ostali su mogli igrati ligu za sebe. Danas je liga kvalitetnija, imate sedam-osam ozbiljnih momčadi, puno je teže pobjeđivati i osvajati naslove.