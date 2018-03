'Nikad nisam promašio ovoliko šansi, ali znao sam da će ući...'

Hitovi Petra Graše, Jelene Rozge i Magazina izmjenjivali su se u svlačionici Dinama u utrobi maksimirskog stadiona nakon teško izborene pobjede Dinama nad Rudešom (2-0) u 26. kolu HNL-a u nenogometnim uvjetima - hladnoći, jakoj kiši i vjetru.

"Modri" su se, naime, propisno ispromašivali, posebice u prvom dijelu u kojem je Mario Gavranović, u razmaku od svega četiri minute, triput promašio nemoguće. A onda je zabio nakon velike pogreške Rudešova golmana Josipa Čondrića.

- Koliko se ja sjećam, ovo je bila utakmica u kojoj sam se najviše ispromašivao. Bilo je dosta šansi u prvom poluvremenu, trebali smo voditi tri, četiri gola razlike. S tim da sam ja sam mogao imati toliko golova. Sve u svemu, odigrali smo dobru utakmicu. Moramo popraviti efikasnost, ali treba to ovako izgledati po energiji i svemu i u sljedećim utakmicama - rekao je Gavranović nakon utakmice.

Nikola Jurčević u prvoj utakmici na klupi Dinama okušao je formaciju 4-4-2 s Gavranovićem i Soudanijem naprijed, a Olmom i Hajrovićem na bočnim pozicijama u veznom redu.

- Imali smo dosta šansi. Danas je trener odlučio da igramo tako, možda će u idućoj biti drugačije. Možemo igrati različite sustave. Imali smo dosta vremena loptu u posjedu, što je bilo pozitivno. Nakon teškog poraza protiv Lokomotive, gdje nismo baš dobro izgledali, bilo je važno pobijediti i odigrati dobru utakmicu. To nam je uspjelo.

Bivši napadač Rijeke nije gubio vjeru u sebe nakon svih silnih promašaja krajem prvog dijela.

- Što mi je prolazilo kroz glavu? Ništa, samo sam čekao sljedeću šansu. Znao sam da će prije ili poslije doći, da ću je nekako ubaciti unutra. Baš je tako i bilo. Na kraju sam zabio onu koju sam najmanje očekivao. Onu šansu gdje mi je Soudani prije gola lijepo spustio, to moram zabiti. U dva slučaja je golman dobro reagirao, baš i nisam vidio jesam li dobro reagirao, samo sam osjetio da me lopta udarila u glavu i otišla vani. Na kraju me nagradilo, došla mi je lopta na najlakši mogući način.

Dinamo je prekinuo niz od dva uzastopna poraza protiv Rijeke i Lokomotive i vratio je prednost od devet bodova ispred Hajduka. Istina, uz utakmicu više.

- Danas je bila dobra utakmica. Idemo dalje, sad slijedi pauza za reprezentaciju. Ima vremena da se neki igrači regeneriraju i onda ćemo pripremiti završni dio sezone kako treba.

A za vrijeme te pauze Gavranović će se pokušati izboriti za mjesto na Svjetskom prvenstvu u dresu Švicarske, koju čekaju prijateljske utakmice protiv Grčke i Paname.

- Potrudit ću se da na treningu izgledam dobro i dobijem priliku. Važno je što sam na zadnjem okupljanju prije Rusije među 23 i sretan sam zbog toga. Treniram svaki dan da bih na kraju sezone bio na putu prema Rusiji. Ima li netko poseban komu posvećujem gol? Ne - rekao je sa smiješkom.

Na pitanje o promjenama koje je donio novi trener Gavranović nije trošio previše riječi.

- Ne volim uspoređivati trenere. Bilo je bitno napraviti dobru atmosferu poslije ova dva poraza i u tome su sigurno uspjeli. Ovaj tjedan jako smo dobro trenirali, bila je pozitivna atmosfera i na kraju se to vidjelo i na terenu - zaključio je.

Olmo: Izgleda da ne pružam dovoljno za reprezentaciju

Drugi gol u pobjedi Dinama zabio je Dani Olmo. Španjolac je u prvom dijelu izgledao sjajno, hranio je napadače loptama, a u 66. minuti je zabio i sedmi ovosezonski gol na asistenciju Petra Stojanovića.

- Bila je to dobra utakmica, na kraju su najvažnija tri boda. Imali smo puno šansi u prvom dijelu, ali nismo uspjeli zabiti sve do nadoknade. Sveukupno je momčad izgledala dobro, pokazala je želju za pobjedom i to je najvažnije - rekao je Olmo i osvrnuo se na promjenu trenera:

- Sve je ostalo isto u momčadi, imamo istu želju za pobjedom. Ranije je nismo uspjeli ostvariti, ali radili smo naporno da se vratimo i sad smo napokon osvojili tri boda.

Iako je pobijedio posljednju momčad HNL-a, Dinamo se jako puno mučio s realizacijom.

- Kiša nije izlika, moramo još napornije raditi da zabijamo takve prilike.

Nakon pauze "modri" četiri utakmice od pet igraju u gostima, a drugoplasirani Hajduk ih isto toliko igra kući. Može li to činiti razliku u borbi za naslov?

- Ne vidim problem u tome, nakon toga ćemo zaredati s domaćim utakmicama - rekao je Olmo, koji je sjajno surađivao na lijevoj strani Dinamova napada s Bornom Sosom:

- Jako sam dobar s njim i osobno i na utakmicama. Zajednički igramo dobro naprijed i to je dobro za momčad. Igramo li Fifu skupa? Ma ne, haha.

Osvrnuo se za kraj Olmo i na pitanje reprezentacije. Ovaj put, naime, nije dobio poziv za okupljanje španjolske vrste do 21 godine...

- Izgleda da ovo što pružam nije dovoljno. Radit ću još više, još nije kraj. San mi je i cilj igrati za Španjolsku. Sad nisam dobio poziv, ali nastavit ću raditi kako bih ga dobio u idućoj akciji. Hrvatska? Još nemam putovnicu, ali nikad ne znate. Hrvatski Dani Carvajal? Haha, ako vi tako kažete - zaključio je simpatični Španjolac.

Igrači Rudeša nisu bili dostupni za komentar. Kažu kako ne smiju davati izjave za medije...