'Nikad nismo imali bolji par, s Matom se svi osjećamo jače'

Definitivno me Courier nije iznenadio izborom igrača. I ja bih stavio Tiafoea prvi dan u vatru da sam na njegovu mjestu jer je u najboljoj formi. Uz to on nam je i malo veća enigma nego Querrey koji nije u nekoj formi, a ni zemlja mu nije omiljena podloga, rekao je izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan nakon izvlačenja parova polufinalnog susreta između Hrvatske i SAD-a u Zadru.

Hrvatski je izbornik u prvi susret dana gurnuo Bornu Ćorića protiv Stevea Johnsona, drugi meč igrat će Marin Čilić protiv najmlađeg Amerikanca na popisu Francesa Tiafoea (20), a u parovima ćemo napokon na raspolaganju imati naš moćni dvojac Pavić - Dodig. Na drugoj strani bit će Mike Bryan i Ryan Harrison koji je upao umjesto ozlijeđenog Socka.

- Što se tiče parova, mi imamo najbolji par koji smo do sada imali. Mi sada imamo na raspolaganju dva naša najbolja igrača u parovima u povijesti. Matu smo trebali i prije, trebamo ga i trebat ćemo ga... S njim se svi osjećaju jače i to se vidjelo na treninzima. S druge strane i Amerikanci imaju jak par iako nije ono što su očekivali sa Sockom, Harrison ipak nije taj nivo. Ako su Sock i Bryan bili mali favoriti u usporedbi s nama, sada je to ipak iznivelirano jer ni Ivan i Mate nisu dugo igrali zajedno - kaže Krajan.

Prvi u petak na teren izlazi Borna Ćorić.

- Iskreno, svejedno mi je što igram prvi, u prijašnjim sam mečevima uglavnom igrao drugi. Najvažnije je da smo se dobro pripremili za ovaj dvoboj, pun optimizma očekujem prvi susret - rekao je Borna Ćorić koji je svoj jedini dosadašnji dvoboj protiv Johnsona izgubio.

Dogodilo se to lani na zemlji Roland Garrosa.

- Istina, Johnson mi nije ostao u dobrom sjećanju. Igrao sam dobro taj meč, no nije bilo dovoljno za pobjedu. Nisam pratio njegove igre posljednjih mjeseci, no mislim da su sada odnosi ipak drugačiji. Ja sam bolji igrač nego što sam to bio prije godinu i pol dana - smatra Borna.

- Ovdje nam je prije dvije godine bilo odlično, atmosfera protiv Francuza je bila fantastična. Ne sumnjam da će tako biti i ovog vikenda, Zadar je pravi sportski grad - riječi su našeg najboljeg tenisača Marina Čilića koji nije iznenađen što je drugi gostujući igrač u singlu Tiafoe.

- S obzirom da Querrey ove sezone nije u naročitoj formi, osjetili smo da bi prednost mogao dobiti Tiafoe. On je u ovom meču debitant, pitanje je kako će reagirati u svom prvom nastupu. Može odigrati sjajno, no može u dvoboj ući i vrlo nervozno i odigrati loše. Mislim da bi Querrey mogao igrati trećeg dana. U svakom slučaju, nadam se da ćemo Borna i ja biti uspješni i donijeti bodove za pobjedu koju svi priželjkujemo - rekao je Marin.

Za subotnji susret parova (14 sati) izbornik Željko Krajan nominirao je Ivana Dodiga i Matu Pavića, a za Amerikance će igrati Mike Bryan i Ryan Harrison. Mate se vraća u reprezentaciju nakon četiri godine stanke.

- Lijepo je ponovo biti dio momčadi. Čeka nas težak posao u subotu, Mike Bryan je trenutačno prvi tenisač svijeta u paru, a Harrison je također jako dobar. Nadam se da ćemo Ivan i ja odigrati dobar meč, učinit ćemo sve da ga i dobijemo - najavljuje Pavić.