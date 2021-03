Trenutačno nismo najbrži i pred nama su neka teška pitanja: Kako ćemo zajedno raditi? Kako ćemo se ujediniti, da bismo došli tamo gdje želimo biti? Mogu vam reći da mene silno veseli taj izazov što ćemo ponovno vidjeti neke od drugih timova blizu. Mislim da će to biti odlično za navijače, ispalio je aktualni prvak Formule 1 Lewis Hamilton (36), uoči početka nove sezone.

"Oktanski cirkus" vraća se na male ekrane u Bahreinu (SK 1 od 17.00), a iz moćne franšize uvjeravaju da će sezona biti nikad izjednačenija. Prihodi od Formule prošle su godine iznosili 1.145 milijardi dolara, što je za 877 milijuna manje od 2019., kad su oni bili 2.022 milijarde. Godišnji operativni gubitak sporta iznosi 386 milijuna dolara, dok je 2019. godina okončana sa 17 milijuna plusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Laudina priča

- Zbog smanjenog broja utrka, skraćene sezone i stoga što gotovo uopće nije bilo publike, došlo je do očekivanog pada prihoda - kazao je izvršni direktor Stefano Domenicali, iako je priznao da je dominacija Mercedesa i ostalih jačih igrača "ubila" draž natjecanja, nije mogao sve svaliti na pandemiju korona virusa.

- Ono što razmatramo je mogućnost takozvanih sprint utrka u subotu. Razmišljamo da to testiramo još ove godine. Trenutno se vode rasprave među momčadima i mislim da je to jedna od stvari koja bi mogla biti zanimljiva. Ideja utrka s obrnutim poretkom nakon kvalifikacija je gotova, to vam mogu reći, previše bi štetila najboljim vozačima. Važno je razmišljati o novim atraktivnim i zanimljivim idejama, ali ne moramo izgubiti tradicionalni pristup utrkivanju - kazao je Domenicali pa se potom osvrnuo na mlade zvijezde, koje Formula 1 želi početi kovati čim prije:

- Moramo ponovno dati pozornost debitantima, pravim debitantima. Moramo im dati šansu ne samo na slobodnim treninzima, što je već u pravilima, budući da imamo sve manje testiranja. Možda možemo organizirati događaje kojima bismo naglasili da se moramo usredotočiti na debitante. Imamo jako dobar broj mladih vozača koji su već u Formuli 1, ali ne smijemo zaustaviti taj tok.

Formula 1 ove sezone ima tri debitanta - dva voze za Haas, Mick Schumacher (22) i Nikita Mazepin (22), a jedan za AlphaTauri, Japanac Yuki Tsunoda (20). Fernando Alonso (39) vraća se u Renault nakon dvije godine pauze od Formule 1, u momčad koja je preimenovana u Alpine.

Lista vozača i momčad u F1 ove sezone:

Alfa Romeo-Ferrari

Ovo je momčad koja je zadržala istu postavu već treću godinu zaredom. Räikkönen je možda ušao u četrdesete, ali čini se da je njegova volja za utrkivanjem u F1 i dalje nepokolebljiva.

U Giovinazzija i dalje mnogi vjeruju, talent je neupitan, ali još nije pokazao sve što može. Pred kraj 2016., postao je testni vozač Ferrarija, a 2017. debitirao je u Formuli 1 na Velikoj nagradi Australije, za momčad Sauber, kao zamjena za ozlijeđenog Pascala Wehrleina. Giovinazzi je tako postao prvi talijanski vozač koji je nastupio na utrci Formule 1, još od Jarna Trullija i Vitantonija Liuzzija na Velikoj nagradi Brazila 2011.

AlphaTauri-Honda

Francuz Gasly bit će vođa momčadi. U Formuli 1 je od 2017., a prošle godine ostvario je nevjerojatnu pobjedu na VN-u Monze. Honda je vidjela da je razvijanje mladih vozača pravi put pa je rosteru ove sezone priključen i mladi Japanac Tsunoda, koji je zamijenio Daniila Kvjata.

Postao je Yuki prvi vozač u Formuli 1 rođen nakon 2000. Prošle sezone završio je treći u poretku vozača Formule 2. Honda je zbog Tsunode morala raditi brojne preinake na bolidu. Naime, on je visok 159 centimetara i najniži je vozač u F1 u povijesti pa u monokoku sjedi na posebnoj pjeni, koja ga izdiže dovoljno da vidi što se na stazi događa, dok su papučice u posebnim futrolama, masivnije su, da ih Japanac lakše može dosegnuti.

Alpine-Renault

Pun motiva u novu sezonu F1 ulazi legendarni Španjolac Alonso. U veljači je, u blizini Lugana, na njega automobilom naletio neoprezni vozač. Alonso je bio na biciklu, ali prošao je samo s frakturom čeljusti. Izvršena je korektivna operacija i Alonso je već za dva tjedna bio kao nov.

Uoči ove sezone, preminuo je čovjek koji je Alonsa stvorio. Bivši španjolski vozač Formule 1 te vlasnik momčadi koje su se natjecale u Formuli 2 i Formuli 3, Adrian Campos, preminuo je u dobi od 60 godina od "iznenadne srčane bolesti". Oformio je momčad Campos Racing, u kojoj je Alonso stasao.

Zanimljiv tip je i Ocon, Francuz alžirskog i španjolskog porijekla. Otac Laurent sve je podredio Estebanovoj karijeri. Oconov otac je automehaničar pa je uvijek brinuo da se ovaj ima s čim utrkivati. Obitelj je čak prodala kuću i kupila kampicu, kako bi se Esteban mogao natjecati. Najviši je vozač na gridu sa 186 centimetara i mora biti jako mršav, kako bi zadovoljio težinski limit.

Aston Martin-Mercedes

Četverostruki svjetski prvak Vettel prešao u redove Aston Martina i zamijenio Sergija Pereza. Nijemac je prešao u momčad koja je tek promijenila ime, dosad su se natjecali pod imenom Racing Point, a preuzeo ju je kanadski biznismen Lawrence Stroll.

Ferrari nije ponudio Vettelu novi ugovor, koji je najmlađi vozač F1 koji je osvojio naslove četiri sezone zaredom, dok je vozio za Red Bull. Iako je prelaskom u Ferrari uvijek bio među boljima, nije zadovoljio apetite čelnik ljudi Ferrarija te odlazi nakon šest sezona provedenih u njihovu bolidu. Na početku ga nitko nije htio, sve momčadi imale su posložene rostere za sljedeću sezonu, razmišljao je i o mirovini, no došla je ponuda koju je na koncu prihvatio.

Jasno, njegov kolega Lance, u momčadi je ostao samo zbog činjenice da mu je otac vlasnik momčadi. Potjeran je Meksikanac Perez, koji je prošle sezone slavio u Bahreinu, i Racing Pointu donio prvu pobjedu u povijesti. Za pobjedu u Formuli 1 trebalo mu je 190 utrka, najviše u povijesti.

Ferrari

Vođa momčadi postao je Leclerc. Prije dolaska u momčad, kroz čiju je vozačku akademiju prošao 2016. godine, Leclerc je u Formuli 1 debitirao 2018. za upravljačem Alfa Romeo Saubera te u 21 nastupu osvojio 39 bodova. Prošle sezone s lošim bolidom uspio je dvaput dogurati do pobjedničkog postolja, a samo šest puta nije uspio osvojiti bodove.

Pridružio mu se Sainz mlađi. Simpatični Španjolac u McLarenu je stvorio zastrašujuće partnerstvo s mladim Britancem Landom Norrisom, ali još nije uspio doći do prve pobjede u Formuli 1. Zato je prešao u Ferrari, koji se svim silama što prije želi vratiti na stare staze slave. Sin trostrukog prvaka WRC-a sigurno se pita je li donio ispravnu odluku dolaskom u Ferrari, čiji su čelnici priznali da neće biti konkurentni do 2022., ali zov velikana bio je prejak.

Haas-Ferrari

Sve će oči biti uprte u jedinu američku F1 momčad ove sezone. Dugogodišnji vozači Kevin Magnussen i Romain Grosjean, koji je prošle sezone jedva izvukao živu glavu nakon stravične nesreće na VN-u Bahreina, potražili su nove izazove izvan ovog natjecanja, a za Haas su potpisali F2 prvak Schumacher, sin sedmerostrukog prvaka Michaela i Rus Mazepin.

Michael Schumacher je, krajem prošlog stoljeća i početkom 21., postao sinonim za Formulu 1. Bolid propetog konjića i taj famozni, šmekerski osmijeh bojali su svijet crvenim bojama. I ne možemo se oteti dojmu da Mick toliko podsjeća na oca. Stav, gard i držanje su kao Michaelovi. I hoda kao Michael, čak su i neke ekspresije lica tu...

A Stroll nije jedini koji ima oca bogataša. Nikitin otac Dmitrij poznati je ruski tajkun i milijarder. Umjesto da sjajnim izvedbama za volanom demantira da je do F1 dogurao samo zbog očeva novca, napravio je najgore po sebe i svoju karijeru.

Ruski vozač objavio je na Instagramu video kako dira djevojku na zadnjem sjedalu automobila. Javnost ga je dočekala na nož, a sram je bilo i ljude iz Haasa.

- Haas ne odobrava ponašanje Mazepina u videu, koji je objavljen na njegovim društvenim mrežama. Osim toga, sama činjenica da je video objavljen na društvenim mrežama je odvratna. Stvar se rješava interno i trenutačno se neće komentirati - poručili su iz te momčadi, ali ozbiljnijih konzekvenci po Rusa nije bilo.

McLaren-Mercedes

Norris je tužan jer je njegov dobar prijatelj Carlos Sainz mlađi otišao, ali došao mu je čovjek kojeg naziva velikim bratom. Kad nisu na stazi, Ricciardo i Norris uvijek se druže pa će McLaren u momčadi barem imati sjajnu kemiju.

Ricciardo je iskusan mačak. U Formuli 1 je od 2011., kad je vozio za Toro Rosso, sestrinsku momčad Red Bulla. Momčadski kolega mu je bio Talijan Liuzzi, a u 11 nastupa, Ricciardo nije uspio osvojiti bodove. Već u idućim sezonama bio je puno bolji, prometnuo se u jednog od najtalentiranijih natjecatelja pa je došlo do potpisa za Red Bull, u koji je upao kao zamjena za Marka Webbera. Prošle sezone nastupao je za Renault, priznao je da ga je uoči ove sezone zvao i Ferrari, ali talijanska momčad ipak je izabrala Sainza.

Mercedes

Britanac Hamilton potpisao je novi ugovor s Mercedesom za sezonu 2021. Produljenje ugovora Hamiltonu otvara put za osvajanje osmog naslova svjetskog prvaka. Ako mu to uspije, postat će jedini koji se karijeri okitio s osam naslova svjetskog prvaka u Formuli 1.

- Jako sam sretan što ću započeti i devetu sezonu s kolegama iz Mercedesa. Naš tim je postigao nevjerojatne stvari zajedno i nestrpljivo čekamo nastaviti naš uspjeh - rekao je Hamilton.

Sir Lewis Hamilton, koji je nedavno dobio tu titulu, bio je svjetski prvak s McLarenom 2008., zatim s Mercedesom (2014., 2015., 2017., 2018., 2019., 2020.) s kojim je srušio nekoliko rekorda Formule 1: najviše pobjeda (95), najviše postolja (165) i najviše najboljih startnih pozicija (98).

Hamilton je, nije tajna, koketirao i s Ferrarijem, ali do dogovora nije došlo. Imao je uoči sezone i velikih problema s korona virusom. Izgubio je u dva mjeseca šest kilograma i morao je naporno trenirati da vrati mišićnu masu i kondiciju.

Red Bull Racing-Honda

Devetostruki pobjednik utrke Verstappen, postao je lider ove momčadi, otkako je Ricciardo otišao, a neki bi rekli i puno prije. Priključio mu se i Perez, koji je protjeran iz Racing Pointa. Iz planova je ispao Alex Albon, koji je degradiran u rezervnog vozača.

Perez je sjajno odradio drugu polovicu 2020. i mnogi smatraju da je potpis s Meksikancem sjajno rješenje za ovu momčad. Albon je prošle sezone bio samo dvaput na postolju, a to je malo za apetite čelnika Red Bulla. Za usporedbu, Verstappena na postolju prošle sezone nije bilo tek šest puta.

Williams-Mercedes

Dobio je nadimak "Gospodin subota", jer je prošle sezone jednokratno uskočio u bolid Lewisa Hamiltona, koji je dobio koronu. Zamijenio je sunarodnjaka na VN-u Bahreina, u petak je bio najbrži na oba treninga, u kvalifikacijama je bio drugi, iza Bottasa, a u utrci je bio sjajan sve do 20 krugova prije kraja. U boksu su mu zabunom stavili Bottasove gume, pa se u isti vratio idući krug. Izgubio je puno vremena, do kraja utrke morao je još jednom u boks i završio je tek na devetom mjestu.

Ipak, oduševio je čelnika Mercedesa Tota Wolffa i spominjao se kao zamjena za Hamiltona, ali potonji je ipak ostao vjeran Mercedesu. Uz Russella će ostati i Latifi - viceprvak F2 prvenstva 2019. godine. Latifi je prošle sezone imao tek tri 11. mjesta, a sad želi do prvih bodova.

Raspored utrka

* Izmjene kalendara podliježu odobrenju Svjetskog vijeća za motosport

** Podložno homologaciji kruga

Zbog postojećih ograničenja putovanja, VN Kine 2021. neće se održati 18. travnja, a taj termin popunila je talijanska Imola. Kinezi još nisu odustali od utrke, u pregovorima su s čelnicima Formule 1 i moguće je da će se utrka pojaviti na kalendaru u nekom drugom terminu u nastavku sezone.

Možda i najatraktivnija utrka ove sezone mogla bi biti ona na VN-u Saudijske Arabije. Duljinom od 6175 metara staza u Džedi bit će druga po duljini u ovogodišnjem kalendaru iza Spa Francorchampsa (7004 metara) i 172 metra dulja od treće najdulje staze Baku Street Circuit (6002 metara).

Staza se sastoji od 27 zavoja, a predviđa se prosječna brzina veća od 250 km/h što ju svrstava u najbrže staze u F1 kalendaru. Podaci za DRS zone još uvijek nisu objavljeni, ali potencijalno postoje mjesta za tri DRS zone koje bi trebale olakšati pretjecanja i gledateljima pružiti više akcije na stazi.

Staza je smještena oko 12 km sjeverno od središta grada Džede na obalama Crvenoga mora i okružuje lagunu, a u planu je noćna utrka poput Singapura i Bahraina.

- Uvijek je vrlo uzbudljivo objaviti detalje nove staze i Jeddah Street Circuit nije iznimka - rekao je upravljački direktor Formule 1 Ross Brawn.

- Blisko smo surađivali s Tilkeovom ekipom i promotorom kako bismo osigurali da imamo stazu koja pruža uzbudljivo utrkivanje za naše navijače i izazov za sve vozače.

- Dizajn donosi najbolje iz suvremenih uličnih staza, ali i brze tekuće dijelove koji će donijeti velike brzine i prilike za pretjecanja. Okruženje je nevjerojatno, kod Crvenoga mora, tako da jedva čekamo da vidimo bolide na stazi u prosincu.

Tko je favorit za naslov?

Prvi favorit za naslov je lanjski osvajač Hamilton. Koeficijent na njega prema stranim kladionicama varira od 1,90 do 2,05. Ozbiljnije mu tek, barem prema kladionicama, može parirati Red Bullov Verstappen na kojega je koeficijent od 2,25 do 2,60. Treći favorit je Perez, na kojega je koeficijent od 17 do 19.

Na testiranjima je Verstappenov Red Bull djelovao uvjerljivije, dok je Hamiltonov Mercedes imao dosta problema s bolidom. Zbog toga iz Mercedesa ulogu favorita prebacuju na Red Bull.

- Vidjet ćemo... Bitno je kako vam bolid izgleda kad se bodovi skupljaju. Trebamo nastaviti raditi ovako, ostati fokusirani i smireni - rekao je Verstappen uoči prve utrke sezone u Bahreinu.

Novi safety car

Temeljito modificiran automobil pravit će društvo bolidima formule 1.

Nedugo nakon premijere novog F1 bolida, nakon šest desetljeća duge pauze, u Aston Martinu su odlučili pokazati i nove servisne automobile natjecanja. Tako je Vantage dobio ulogu safety cara, dok će tzv. medical car biti prvi Astonov SUV model, DBX.

Time je Aston Martin produbio suradnju s Mercedesom na čije se motore sve više oslanja. Njegovi automobili će čuvati red i brinuti za sigurnost na 12 od 23 utrke prvenstva. Ostatak će ipak odraditi Mercedesov AMG GT.

Aston Martin je debitirao na stazi tijekom predsezonskih testiranja u Bahreinu od 12. do 14. ožujka. A kako bi posao što bolje odradio, Vantage je pretrpio brojne modifikacije motora, šasije, ali i samog interijera.

Tako je njegov 4.0 V8 biturbo ojačan s 503 na 528 KS, dok je moment ostao na 625 Nm. Blage modifikacije prošao je i mjenjač, dok je izvana Vantage ukrašen brojnim aero dodacima. Tu je najočitije stražnje krilo koje osigurava dodatni potisak i zajedno s unaprijeđenim ovjesom osigurava bolje držanje ceste.

Safety car će voziti Bernd Mayländer, koji se tim poslom bavi više od dva desetljeća. Njegov zadatak je jasan, a to je da vozi brzinom pri kojoj se ne hlade gume F1 bolida koji ga prate.

SUV model DBX je dobio ulogu medical cara, odnosno automobila za pružanje prve pomoći unesrećenome. Logično, kod ovog vozila koje je osjetno brže od bilo kojeg vozila hitne pomoći najopsežnije su modifikacije interijera. U njemu će sjediti Alan van der Merwe kao vozač te liječnik Ian Roberts.

Rekordi Formule 1

Gdje gledati Formulu 1?

Godinama je Arena Sport prenosio utrke F1, a od ove godine "oktanski cirkus" prenosit će SportKlub, koji se od 29. ožujka neće moći gledati na A1 televiziji, a upitno je hoće li biti i u ponudi drugog velikog operatera HT-a (MAXtv) po isteku ugovora 30. lipnja.

- Od početka smo htjeli prikazivati sve najbolje vrste auto-moto sporta. Imali smo Indy, NASCAR, Moto GP i sada Formula 1 koju ćemo prikazivati na programima Sport Kluba - rekao je direktor SportKluba Marin Radić.

Ta će televizija iduće sezone imati u Bundesligu, koja je dosad bila na Eurosportu, dok La Liga seli na Arenu.

- Ima puno naših igrača i znamo da u Hrvatskoj puno ljudi želi gledati tu ligu. Pratimo i rusku nogometnu ligu u kojoj ima veliki broj hrvatskih igrača. Produljili smo ugovor i s ATP-om tako da imamo sve turnire od kategorije 250 do kategorije 1000 i naravno Wimbledon - kaže Radić.

Komentatorski dvojac Ivicu Blažička i Nevena Novaka zamijenit će voditelj Antonio Baković i novinar Marjan Projić.

- Bit će ovo najduža sezona u povijesti i vjerujem da će biti jako zanimljiva. Treba ponovno očekivati dominaciju Mercedesa, ali bit će tu i drugih priča koje treba pratiti. Sport Klub je pokazao u ostalim sportovima da sve radi na visokoj razini, siguran sam da će tako biti i s Formulom 1 - rekao je Baković.

- Veliko mi je zadovoljstvo biti dio ove priče i što ću biti sukomentator Antoniju Bakoviću. Očekujem zanimljivu sezonu i jedva čekam da počnemo - kaže Projić.