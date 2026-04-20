Niko Sigur: Bio sam presretan kad je Kanada zabila Hrvatskoj

Nogometaš Hajduka i kanadske reprezentacije Niko Sigur (22) bit će vrlo vjerojatno jedini putnik na Svjetsko prvenstvo iz redova 'bilih'. Ove sezone igra solidno i nastupio je za Hajduk sveukupno 31 put, zabio gol i podijelio dvije asistencije. Za kanadski TSN dao je intervju u kojem je spomenuo kako mu je san jednog dana zaigrati za Kanadu na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Rekao sam ocu da ću igrati za Kanadu na ovom Svjetskom prvenstvu. Osam godina kasnije i tu smo. Također, igramo dvije utakmice u mom rodnom gradu Vancouveru.

Svjestan je svojih korijena, ali ipak je izabrao Kanadu.

- Tri osobe su odigrale veliku ulogu u mom putu do Europe i do toga gdje sam sada. Svi su Hrvati iz Kanade. Odrastao sam gledajući reprezentaciju, ponosan sam na svoje korijene, ali ja sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, igrao sam nogomet ovdje cijeli život. Dužan sam Kanadi nositi njezin dres. Imamo osjećaj ponosa i zajedništva. Kanađani ne dobivaju respekt koji zaslužuju u nogometnom svijetu, želimo to promijeniti.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prisjetio se utakmice Hrvatske i Kanade na SP-u 2022. u Katru.

- Taman sam došao u Hajduk par mjeseci ranije, dosta me se zezalo. Nikad nisam bio sretniji nego kada je Kanada zabila za 1:0, bilo je toliko emocija. Kanada nije uspjela zadržati rezultat, ali vidio sam da je to ozbiljna momčad i da želim biti dio nje.

Sigur je igrao devet utakmicu za Hrvatsku U-21 vrstu, a za A selekciju Kanade 17 susreta i pritom zabio dva gola. Primarno igra na na zadnjem veznom, ali u Hajduku i Kanadi je na poziciji desnog beka na kojem se odlično snalazi.