Nikola Karabatić u Areni: Bit će Hrvatska opasna, navijao sam za vas. S Balićem bih na pivo!

Legendarni francuski rukometaš Nikola Karabatić (40), po mnogima i najbolji svih vremena, došao je u Arenu Zagreb na polufinale Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske.

- Očekujem fantastičnu atmosferu. Hrvatska - Francuska u polufinalu Svjetskog prvenstva u rukometu, ovdje u Areni Zagreb. Tko može sanjati bolju utakmicu, jako sam sretan što to mogu doživjeti, sad s druge strane terena. Jako sam sretan što sam tu, što ću doživjeti tu atmosferu. Bit će sjajno i intenzivno, jedva čekam da počne - rekao je Karabatić za RTL.

- Više nisam na terenu, sad se mogu u potpunosti posvetiti utakmici, manje pritiska, nisam na terenu, ne moram pobijediti utakmicu, mogu uživati, gledati i navijati. Bit će emocija naravno, na terenu su mi prijatelji, uostalom i brat mi je tu.

Prošle godine završio je blistavu igračku karijeru u kojoj je osvojio sve što se osvojiti da, a pritom je dvaput pobjeđivao Hrvatsku u istoj dvorani, na Svjetskom prvenstvu 2009. i Europskom 2018.

- Naravno, budi se puno sjećanja. Finale 2009., kakva atmosfera, kakve dvije genijalne momčadi! Još danas ljudi pričaju o toj utakmici, posvuda i dalje vidim slike i videe. Bilo je strašno biti na terenu, tata i mama bili su mi u publici - rekao je stariji brat Karabatić i nastavio:

- Doživio sam taj paradoks. S jedne strane, kad nismo igrali protiv Hrvatske, ljudi su me voljeli, a onda, u finalu su me svi mrzili. To je bilo strašno teško doživjeti. Nije mi bilo lako, ali sad sam ponosan što sam to doživio. Bilo je lijepo pobijediti, genijalno. Sretan sam što sam se vratio u Hrvatskoj, lijepo mi je danas i uživat ćemo u velikoj rukometnoj utakmici.

Karabatić je na društvenim mrežama objavio snimke u kojima je navijao za Hrvatsku tijekom četvrtfinala protiv Mađarske. Marin Šipić donio je polufinale u zadnjoj sekundi, baš kao i koji sat poslije Francuzima Nikolin brat Luka protiv Egipta, nakon šuta s centra.

- Skakao sam kao lud kad je zabio taj gol, gledao sam kući s obitelji. Prije toga gledao sam i utakmicu Hrvatska - Mađarska, navijao sam za Hrvatsku naravno jer sam htio još jednom doživjeti punu Arenu. Stigao sam danas, sunce, lijep je dan, baš osjećaj kao na odmoru i mislim da ćemo svi uživati.

Ima li u glavi neki rezultat?

- Ne, ne. Tu sam samo da doživim taj trenutak. Doživjet ću svaku sekundu i uživati na terenu.

Tko je favorit?

- Ne znam. Da se ova utakmica igra izvan Hrvatske, Francuska bi bila favorit, ali ovdje u Zagrebu se sve može dogoditi. Dokazala je Hrvatska to i protiv Mađarske, ali i protiv Slovenije kad su se vratili poslije velikog minusa. Imaju tu mentalnu snagu, to srce, upotrebljavaju tu energiju koju im daje publika. Bit će Hrvatska opasna, nemam pojma tko će pobijediti, samo se nadam još jednoj legendarnoj utakmici.

Foto: Bernadett Szabo

Jeste li se pozdravili s dugogodišnjim rivalom Ivanom Balićem koji je također najavio dolazak?

- Nismo se još vidjeli, on će biti najvjerojatnije u publici privatno, a ja sam tu poslovno, komentirat ću utakmicu. Ali volio bih kad bismo se vidjeli poslije, da popijemo pivo.