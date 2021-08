Nakon odlaska Marija Vuškovića (19) put njemačkog HSV-a, nisu u Splitu dugo čekali da popune to mjesto u obrani. I to kako! Najavljivalo se, a sad je i službeno, iz škotskog Glasgow Rangersa je na posudbu u Hajduk stigao Nikola Katić (24).

Bit će tu do kraja sezone te pokušati pomoći Hajduku ove sezone u domaćim natjecanjima. Drugi je to put da Nikola nosi dres Hajduka jer je u Split stigao iz opuzenskog Neretvanca, ali pošto mu je ponuđeno igranje za drugu momčad, odlučio je Nikola put Slaven Belupa preko kojeg je došao do Škotske.

No, sad je 'zaobilaznim putem' stigao na Poljud te će biti na raspolaganju treneru Jensu Gustafssonu i već ga možemo očekivati u momčadi nakon reprezentativne pauze. Imao je problema s ozljedama te je ovo idealno da se vrati na vrhunsku razinu. Nakon dolaska Marca Fossatija u vezu i sad Katića u obranu možemo reći da su 'bili' odradili jako dobar prijelazni rok.

Podsjetimo, Hajduk u idućem kolu gostuje na Aldo Drosini kod Istre 1961 12. rujna od 17 sati.