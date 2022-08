Nikola Vlašić novi je igrač Torina

Nikola Vlašić (24) je u West Ham došao prije godinu dana za 30 milijuna eura kao veliko pojačanje. Očekivanja su bila velika, no Niksi je dobivao mrvice, a u takvim okolnostima bilo je nemoguće zadovoljiti.

Patila je njegova forma, bio je nezadovoljan i tražio je izlaz. Klub u kojem će dobiti priliku da pokaže svoju neupitnu klasu koja je kopnjela u Londonu. I bolju sredinu nije mogao izabrati.

Torino je danas predstavio hrvatskog reprezentativca kao svojeg igrača. Vlašić je pozirao s dresom, s osmijehom od uha do uha. Stigao je na posudbu do sljedećeg ljeta, Torino će navodno preuzeti 60-ak posto plaće, odnosno oko 2,5 milijuna eura od 4, koliko mu jamči ugovor s 'čekićarima' s kojima je vezan do 2026. godine. Bikovi će za posudbi izdvojiti milijun eura, a imaju i opciju otkupa. Ako se odluče za to, West Hamu će morati isplatiti 15 milijuna eura.

Torino je tako dobio veliko pojačanje za novu sezonu. Ivan Jurić je ostao bez Belottija, Bremera, Brekala, Pjace, vapio je za novim igračima, bio je nezadovoljan odnosom čelnika, ali sada će konačno i on biti zadovoljan. Dobio je sjajnog nogometaša i reprezentativca koji se već dokazao na najvećoj pozornici. Izgubio se po putu, ali sada će imati priliku oživjeti karijeru.

A Premier liga očito nije suđena Vlašiću. Nije se uspio dokazati ni u prvoj epizodi u Evertonu, a ni sada u West Hamu, kada su očekivanja bila puno veća. Za čekićare je odigrao 31 utakmicu te zabio gol uz dvije asistencije, no minutažu je dobivao na kapaljku. Kada bi zabljesnuo i dao naznake ulaska u formu, David Moyes bi ga opet zabetonirao na klupu. I tako kroz cijelu sezonu.

Utjecalo je to na Vlašića, ali i na njegov status u reprezentaciji. Izgubio je mjesto u prvih 11 i bilo je jasno da mora pronaći novu sredinu ako želi ići na Svjetsko prvenstvo u Katar. Transfer u Torino došao je u najboljem mogućem trenutku. Trebaju mu minute i kontinuitet igara, a u Torinu bi kod sugrađanina Jurića trebao biti jedan od glavnih igrača.

Niksi je igrač sjajne tehnike, vrstan dribler, brz i okomit. Za njega bi talijanski nogomet trebao biti pun pogodak, a nadamo se da će Jurić znati izbrusiti dijamant koji je u West Hamu izblijedio.

