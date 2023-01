Nikoličius: Došao sam da mi se Marić ispriča. Nije to napravio

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić održao je prezentaciju u Medulinu na zajedničkoj pripremi u sklopu nastavka HNL-a. Neke njegove riječi pobudile su strasti u Hajduku, koji je nakon Marićeva izlaganja objavio jedan njegov citat na službenoj Facebook stranici uz hashtag "prgavafamilija".

POGLEDAJTE VIDEO:

Situaciju je pred novinarima komentirao i sportski direktor Splićana Mindaugas Nikoličius, koji je u Medulinu bio kao predstavnik Hajduka.

- Stalno radimo na pojačanjima, to je jedan od procesa koji nikada ne staje. Neke igrače pratim od prvog dana dolaska u Hajduk, a sada je i novi trener tu. Trebamo vidjeti kakve su njegove želje i kakav sustav želi igrati. Tome se treba prilagoditi, vidjeti koje je najbolje rješenje. Zimski rok je specifičan, nema puno slobodnih igrača. Većina ima odštetu i treba dobro pregovarati s klubovima kako bi možda pustili igrača za postotak od prodaje - rekao je Nikoličius.

U Hrvatskoj prijelazni rok počinje nešto kasnije, ali isto tako kasnije i završava, 15. veljače.

- U velikim zemljama prijelazni rok završava krajem siječnja. Imamo dva tjedna u kojima možemo reagirati i dovesti neke igrače, želimo ih dovesti čim prije. S trenerom pričamo svaki dan, od jutra do večeri, o pojačanjima. Za optimalan sustav nedostaju nam neke pozicije i moramo tome pristupiti jako oprezno. Nemamo puno prostora za pogrešku. Igrač koji dođe mora se dobro uklopiti u kolektiv i imati karakteristike koje su bitne za ovaj Hajduk: mentalitet, karakter i brzinu. Nije lako to realizirati s ovom situacijom, no uspjet ćemo u tome.

Koliko bi igrača trebalo doći u Hajduk?

- Vidjet ćemo, jedan, dva, tri ili četiri. Imamo plan kako bi momčad trebala izgledati na ljeto. Želimo Hajduk u europskim utakmicama i već je sada bitno dovesti igrače kako bi bili spremni za Europu na ljeto. Cilj je igrati grupe europskog natjecanja i imamo osam mjeseci za pripremu kako to izboriti. To je jako bitan faktor. Oni igrači koji dođu na ljeto, su jedna, dvije ili tri pozicije i ne treba ih biti previše. Imamo jako dobru momčad i puno kvalitete unutra.

Bili ste u Medulinu na prezentaciji Brune Marića.

- Bio sam tamo i očekivao sam od Brune Marića da mi se ispriča zbog situacije nakon utakmice u Koprivnici s našim ranijim trenerom Mislavom Karoglanom, ali to nije napravio. Rekao je da očekuje od svih aktera u HNL-u da se neće oglašavati idućih mjesec i pol dana. Mi sigurno nećemo šutjeti ako bude bilo potrebno da nas se čuje.

Najčitaniji članci