Nikoličius: Trebali smo se žešće postaviti prema igračima. Htio sam dovesti Belju u Hajduk...

Nikola Kalinić spremio je dres u ormarić, kopačke okačio o klin, a na sebe navukao odijelo i obuo cipele. Imenovan je sportskim direktorom Hajduka odmah po završetku sezone, a na toj poziciji će zamijeniti Mindaugasa Nikoličiusa koji je otišao nakon tri i pol godine.

Pokretanje videa... 00:37 Hajduk se vraća u Split | Video: Luka Safundžić/24sata

Imao je Litavac dobrih i loših poteza. Najveći kiks mu je što nije uspio, unatoč velikom budžetu, zajedno s bivšim šefom Lukšom Jakobušićem sastaviti momčad koja će osvojiti naslov prvaka. Bilo je tu lutanja s igračima, manjka discipline i nekih promašaja u transfer politici, ali treba priznati da je postavio standarde koje Hajduk nije imao godinama.

Klub je pod njim angažirao reprezentativce, provjerene igrače na međunarodnoj sceni koje navijači nisu morali 'guglati'. Od Ivana Perišića, Josipa Brekala, Filipa Uremovića, Darija Melnjaka, Aleksandra Trajkovskog, Filipa Krovinovića... Kolika je njegova zasluga, nećemo ulaziti u to, ali činjenica je da Splićani dugo nisu imali toliku kvalitetu u rosteru. Samo je problem što skup takvih igrača nitko nije znao povezati u momčad.

Nikoličius se prije tjedan dana oprostio od Hajduka, a sada je dao veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju gdje je pričao o svemu što je proživio u splitskom klubu. Zadovoljan je onime što je ostavio, ali najviše si zamjera veliki broj trenera koje je promijenio.

- To je apsolutno segment na koji nisam nimalo ponosan, ni zadovoljan time, tu najviše sebi zamjeram. Želio bih da smo imali jednog trenera koji bi radio nekoliko sezona u miru s kojim bi u dogovoru radili selekciju igrača, dovodili ih u momčad, promovirali juniore i to bi dugoročno bilo puno bolje i lakše. Međutim tu je i taj imperativ i pritisak zbog dugotrajnog neuspjeha i nestrpljiva sredina želi sve i odmah. To apsolutno prihvaćam što ljudi ne žele čekati i žele vidjeti Hajduk na prvom mjestu. Trebaš onda tu balansirati pa recimo ta promjena trenera donose neki impuls momčadi - rekao je Litavac.

Uvjeren je da je Hajduk imao momčad za naslov.

- Siguran sam da smo imali jako kvalitetan kadar iz kojeg nismo ni blizu izvukli maksimum onog što su mogli pokazati. Nismo imali dobru igru, nismo stvarali dovoljno šansi, a tu sam i ja kriv jer nisam pogodio s nekim profilima. Od nekih sam očekivao puno više nego što su dali, ali sve je bilo u najboljoj namjeri za uspjeh. Nije istina da je mali broj juniora promoviran u seniorsku momčad. Imamo niz igrača koji su dali svoj doprinos ili zaigrali za prvu momčad poput Buljana, Prpića, Hrgovića, Čuića pa sad i Juraka na kraju te Brajkovića i Durdova, a ima ih još

Treneri nisu uspjeli uspostaviti svoj stil igre, a ni homogenizirati. Učestalo kršenje discipline ispostavilo se kao velikim problemom kojem na kraj želi stati Nikola Kalinić.

- Trebate shvatiti da svaka velika momčad i veliki klub s igračima koji su ostvarili velike karijere na najvećem nivou ima takve probleme. Tu ima puno i ega, ambicija pa svi žele biti ‘taj‘ i svi žele zabiti taj pobjednički gol pa se nekima teško bude staviti u službu momčadi. Nekad jednostavno proradi taj motiv u kojem je igraču drago što momčad pobijedi, ali on se želi istaknuti kao pojedinac. Tu najviše krivim sebe i ljude koji su sa mnom bili odgovorni za taj proces jer nismo uspjeli to izbalansirati do kraja. Trebali smo se u nekim situacijama, postupcima i s igračima postaviti žešće - rekao je Nikoličius pa nastavio:

- Svaka momčad u određenom trenutku sezone ima probleme jer imaš 30 muškaraca zatvorenih zajedno zbog jednog cilja. Nekad će se dogoditi veliki klik, nekad manji, a ima različitih formula uspjeha. Ne treba to sad potencirati više jer sam siguran da će Nikola poduzeti neke mjere i povući poteze. Imali smo mi i prošle sezone dva pravilnika, jedan interni u momčadi te disciplinski od strane kluba. Tu se ne treba skrivati i može se kazati da smo kod nekih propusta mogli drugačije reagirati.

Veliki interes vlada za Markom Livajom, Nikom Sigurom i Rokasom Pukštasom. No, bilo je ponuda i za druge igrače, a žali što nije doveo hrvatskog reprezentativca Diona Drenu Belju.

- Prije godinu dana smo imali ponudu Espanyola za Melnjaka i to je bila možda za njega zadnja prilika za iskorak u ligu "petice". Tad sam mu rekao da s njim želim osvajati trofeje i da mi je jako bitan te ga zbog toga neću pustiti, a on je to prihvatio. Imali smo i ove zime ozbiljnu ponudu Adane za Moufija, a i njemu je isto bilo isto rečeno da nam je bitan za naš cilj bez obzira na minutažu koju je imao u 11. ili 12. mjesecu. Bilo je isto i za Dialla nekoliko ponuda iz Francuske. Zato mislim da ljudi u negativnoj ocjeni Hajduka idu nekad previše iz krajnosti u krajnost. Mi imamo ozbiljnu momčad i kvalitetne igrače i to je jedina istina. Želio sam jako dovesti Belju i da sam ostao u Hajduku to bi mi bio cilj broj jedan - završio je Nikoličius.