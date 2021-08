Iako su neki hrvatski portali u utorak pisali kako će Roko Prkačin na samom početku priprema ipak napustiti Cibonu te otići u Budućnost, njegov otac Nikša Prkačin demantirao je to za 24sata.

- Prelazak Roka u Budućnost nije istina. Niti smo pričali na tu temu, niti se bilo što događalo. On ostaje u Ciboni i to je sve što mogu reći na tu temu jer je to jedina istina - rekao nam je stariji Prkačin.

Za Cibonu bi tako ove sezone usprkos brojnim navodima mogli igrati i Lovro Gnjidić, koji je zbog reprezentativnih obveza dobio nekoliko dana poštede, kao i Roko Prkačin. Time bi mlada jezgra momčadi ostala sačuvana, a i godinu starija, čime bi se Cibona ove sezone ipak mogla nadati nešto boljim rezultatima, makar na domaćoj razini.

Zanimljivo je kako su crnogorski klubovi posljednjih godina počeli pokazivati kontinuiran interes za hrvatske talente. Lovru Gnjidića također je htio crnogorski klub, Mornar. Jedan od najvećih talenata mlađe generacije koji je posljednjih sezona stagnirao u Realu, Boris Tišma, prešao je u Studentski Centar, a tamo su još ranije prešla talentirana centarska braća, Zvonimir i Tomislav Ivišić, koji su u Crnu Goru došli iz Šibenke.