Niksi je najbolji strijelac CSKA, Petkoviću fale golovi u HNL-u

Nakon onog šamara u Elcheu od Španjolske (6-0) u Ligi nacija nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji činilo se da je momčad Zlatka Dalića u slobodnom padu. Ipak, naši su reprezentativci došli do zraka i zaigrali nešto bolje, ali to nije bilo dovoljno za prolazak u polufinale natjecanja.

Kvalifikacije smo, po tko zna koji put, odigrali po principu toplo-hladno. Bilo je tu izvanserijskih predstava, kao protiv Slovačke u Trnavi (4-0), ali i onih neobjašnjivih kikseva, kao protiv Azerbajdžana u Bakuu (1-1).

Ipak, stvari su nešto blistavije nakon plasmana na Euro, a čini se da se forma velikog dijela naših reprezentativaca tek zahuktava. Malo su dizelaški krenuli u sezonu, a sad pojedini drže naslovne uloge u svojim klubovima.

Posebno moramo istaknuti Nikolu Vlašića (22) koji igra sjajno i u klubu i u reprezentaciji. Zabio je u kvalifikacijama dva Slovacima, jedan Velšanima i mnogi ga vide u početnoj postavi na Euru. U dresu CSKA za vikend je zabio krasan gol Samari. Štoviše, najbolji je strijelac kluba u ovoj sezoni. Zabio je 7 golova u 22 utakmice, još ih šest namjestio.

Vruć je i tercet Modrić-Brozović-Kovačić. Luka je za vikend srušio Sociedad s dvije asistencije i golom i ponio epitet igrača utakmice. Naš je kapetan za madridski klub ove sezone odigrao tek 10 utakmica, dva je gola zabio, još pet ih namjestio. Jasno je da ga trener Zinedine Zidane dozira, ušao je Luka u pozne igračke godine (34) i na taj mu se način želi produžiti "radni vijek". Ovakav Modrić sigurno će biti sjajan i na Euru.

Motor Intera postao je Marcelo Brozović. Ove sezone odigrao je 17 utakmica, zabio dva gola i tri ih namjestio. Antonio Conte ne može zamisliti bez njega. Rotira Barellu, Vecina, Sensija i Gagliardinija, ali Broz je uvijek tu. Naš je veznjak za milanski klub ove sezone odigrao 1511 minuta, više imaju tek Handanovič i Škriniar - 1530. Ne treba nas to brinuti previše, Brozović je maratonac. Što više igra, to je bolji, nema kod njega zamora materijala.

Proigrao je napokon i Mateo Kovačić (25). Godio mu je dolazak Franka Lamparda u Chelsea. Mladi trener složio je jezgru momčadi od mladih igrača, a Kova se idealno uklapa u tu filozofiju. Odigrao je ove sezone 19 utakmica i namjestio dva gola, jedan baš prošlog vikenda. Sa 1333 minuta sedmi je po minutaži u momčadi, ali u leđa mu u tom segmentu gledaju čak i Willian, Pulišić, Kante, Pedro, Giroud...

Još se malo traži Ivan Perišić (30) po dolasku u Bayern. Odigrao je 12 utakmica, zabio tri gola, a ima i tri asistencije, ali daleko je to od njegovih najboljih predstava. U ovom su trenutku u klubu ispred njega Gnabry, Coman, Coutinho, ali ajmo' vjerovati da će Perišić stvari okrenuti u svoju korist, sezona je duga, a prave utakmice tek dolaze. Bit će mu teže jer je izgubio svog velikog zagovornika i saveznika - Niku Kovača.

Situacija nije najbajnija ni za Josipa Brekala (21). Stilski se baš ne uklapa u zamisli trenera Olivera Glasnera koji ga uglavnom uvodi s klupe. Ipak, u njegov talent ne treba sumnjati, isplivat će on već, ako je u redovima "vukova", onda negdje drugdje. Odigrao je 17 utakmica ove sezone. zabio četiri gola i četiri ih namjestio. Stavio se nedavno u službu U-21 reprezentacije i time kod Dalića zaradio još jedan plus.

S dolaskom u Milan, barem zasad, pogriješio je Ante Rebić (26). "Pobjegao" je iz Eintrachta, zamjerio se čelnicima frankfurtskog kluba, a u Italiji mu ne ide. Podsjeća to dosta na njegove neuspješne dane u Fiorentini. Treneru Pioliju Rebić još nije sjeo, nije pronašao način kako ga najbolje iskoristiti. Za vikend mu je dao šansu od prve minute protiv Napolija, a vinjanski se tenk ozlijedio već nakon prvih 45 minuta. Vremena do Eura je malo, morat će Rebić podići formu jer teško da će igrati u prvih 11 reprezentacije na osnovu starih zasluga iz Rusije. Ili možda hoće?

Do Eura bi "fit" trebao biti i Andrej Kramarić (28). Muči ga koljeno, nije prošao prave pripreme, ali kad igra zabija kao na traci. Tri nastupa ima ove sezone, a zabio je tri gola. Za gol mu treba 75 minuta. Majstor ostaje majstor. Možda je trener Alfred Schreuder malo požurio s njegovim povratkom pa je Krama ponovno "osjetio" koljeno, ali nemojmo kriviti čovjeka. Pa tko ovako raspoloženog Andreja ne bi htio u momčadi.

Minutama na Euru s pravom se nadaju i Bruno Petković (25) i Mislav Oršić (26). Dva Dinamova dragulja na noge je osovio Nenad Bjelica, a oni su predanim radom razinu svoje igre ove sezone podigli na još višu razinu. Svaki sljedeći reprezentativni popis bez njih će biti nezamisliv. Oni su ove sezone najraspucaniji naši nogometaši.

Oršić je ove sezone u 20 utakmica zabio 16 golova i još ih četiri namjestio. Dalić mu je protiv Gruzije dao 45 minuta, a za nešto više morat će se izboriti u nastavku sezone. Nema sumnje, ako nastavi ovako igrati to će se i ostvariti. Bolju poziciju u reprezentaciji ima Petković. On je u osam nastupa za reprezentaciju zabio pet golova. Bolji start imali su tek Davor Šuker i Boško Balaban. Postao je tijekom ovih kvalifikacija prva reprezentativna špica, a to bi trebao biti i na Euru.

Stasiti napadač (193 cm) zabio je ove sezone za Dinamo u 23 utakmice devet golova i još osam ih namjestio. Šuška se da je upravo njega došao gledati Barcelonin direktor Eric Abidal na utakmice protiv Mađarske i Slovačke u Splitu i Rijeci. Zanimljivo, Bruno je više golova zabio u Europi. U HNL-u na kontu ima tek tri gola i taj segment mora popraviti. Nekako kao da se više "napali" na jače utakmice, ali dobro, nećemo se buniti, samo da on na Euru bude pravi...