Spominjao se interes Hajduka, dugogodišnja je želja Dinama, mediji ga svako malo negdje sele, ali Matjaž Kek (60) je i dalje izbornik Slovenije.

Bivši trener Rijeke nedavno je produžio ugovor sa Slovenijom do 2024. godine i tako do daljnjega prekinuo sva nagađanja o mogućem angažmanu u Dinamu. A te glasine poprilično su se pojačale nakon što je bilo jasno kako bi Damir Krznar mogao odletjeti s klupe. Kek je bio jedan od glavnih kandidata za njegovog nasljednika, no u konačnici je potpisao ugovor novi s Deželom, a Krznar nedugo nakon toga podnio ostavku.

Čelnicima Dinama tada su bile vezane ruke, bilo je jasno da će teško do slovenskog trenera pa su angažirali Željka Kopića kao prijelazno rješenje. Koje bi se moglo pretvoriti u dugoročno.

Kako god, Kek će svoj put nastaviti u slovenskoj reprezentaciji s kojom se baš i nije proslavio u prethodna dva kvalifikacijska ciklusa. Nisu se plasirali na Euro, a neće vidjeti niti Svjetsko prvenstvo u Kataru jer su u kvalifikacijama ostali iza Hrvatske, Rusije i Slovačke. Ipak, tamošnji savez vjeruje u njega pa mu je odlučio dati još jednu šansu i produljiti suradnju do 2024. godine.

Slovenski stručnjak gostovao je na slovenskom Sport Klubu u emisiji 'Pod prečko' gdje je komentirao glasine o njegovom dolasku u Dinamu. Prije godinu dana bio je jako blizu potpisa za hrvatskog prvaka. Sve je praktički bilo dogovoreno, spominjala se velika svota novca, ali u posljednji trenutak dogodio se nagli preokret.

- Dinamo je jedan od najvećih klubova u regiji. Ima fenomenalne rezultate. Javno sam rekao prije dvije godine, kada sam dobio i službeni poziv iz Maksimira. Sada ga nije bilo, samo se o tome pričalo u medijima i po birtijama. Da je službeno, rekao bih, kako nije bilo, nisam. Prva ponuda bila je primamljiva, a trenirati Dinamo je izazov i čast. Mislim da sam donio dobru odluku, iako trenutno rezultati sa Slovenijom to ne pokazuju - rekao je Kek.

I nije Dinamo jedini hrvatski klub koji ga je htio. Nakon odlaska Jensa Gustafssona, spominjao se i interes Hajduka, klub kojeg Kek otvoreno simpatizira.

- Dinamo je definitivno veliki klub kojeg je teško odbiti. Povezivali su me s puno klubova. U Hajduku sam bio 14 dana, u Dinamu 14 dana. Još sam bio u Rijeci, u Opatiji, dio mog života je još tamo. Neke opcije su zanimljive, ali ovo rivalstvo između momčadi također je dio privatnog života i teško mi je promijeniti klub. Sigurno nikad neću trenirati Olimpiju jer sam Mariborčanin. Takav sam ja. Neki me vole, neki ne - kazao je.