'Nisam se usudio pogledati ga u lice. Baš sam ga obožavao'

Ronaldinho, Puyol, Iniesta, Ibrahimović, Xavi, David Villa. Samo su neki od igrača s kojima je Leo Messi igrao u Barceloni, ali Thierry Henry imao je poseban utjecaj na njega.

Francuz je u Barcu došao 2007. godine dok je Leo još bio 'klinjo' i Henry je bio pojam za njega, kao i za sve nas. Toliko ga je obožavao da ga se u početku bojao pogledati.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Prvi dan kada je ušao u svlačionicu, nisam se usudio pogledati ga u lice. Znao sam za sve što je napravio u Engleskoj. U glavi sam imao njegov lik i odjednom smo se našli u istom timu... Ono što osjećam prema Thierryju može biti jedna vrsta divljenja - izjavio je Messi za L'Equipe.

Henry je u to vrijeme bio jedan od najboljih napadača na svijetu. Dvaput je s Arsenalom bio prvak Engleske i dio one nevjerojatne momčadi koja je 2004. godine do naslova došla do poraza, što do dan danas nitko nije srušio. Godine 2006. dogurali su do finala Lige prvaka, a tamo ih je dočekala Barca koja ih je dobila 2-1 i izbila Henryju snove o osvajanju klempavog trofeja. Nije htio ostati zapamćen kao igrač bez Lige prvaka pa je sljedeće godine otišao u Kataloniju.

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

I želja mu se ostvarila. Osvojio je s Barcom Ligu prvaka, dvije La Lige i španjolski Kup

- Obožavao sam Henryja. Lakoća kojom je završavao akcije, način na koji je prolazio do gola i finiširanje... Odaje dojam da je to sve kod njega prirodno. Njegova karijera, njegovi driblinzi, taj posljednji potez. Sve je tečno, proporcionalno - rekao je Messi.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Zajedno su igrali do 2010. kada je Francuz otišao u New York Red Bull. Za Barcu je odigrao 121 utakmicu i zabio 49 golova uz 27 asistencija. Bio je dio nedodirljivog Guardiolinog stroja koji se 2009. prošetao do Lige prvaka pobijedivši United i Cristiana Ronalda.

Henry je ispunio svoj san, ali i Leov. Mali 'dječarac' koji je sanjario da igra s velikim napadačem, a sada je jedan od najvećih u povijesti.