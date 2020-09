'Nisam siguran je li bio penal za Hajduk, a suđenje u Osijeku je trebalo biti puno bolje...'

<p>Iako smo tijekom vikenda imali samo tri utakmice u HNL-u, i ovaj put je HRT-ov ekspert za suđenje <strong>Mario Strahonja</strong> imao jako puno posla. </p><p><strong>Hajduk</strong> je pobijedio <strong>Varaždin</strong> 2-0, a susret je odlučio crveni penal i jedanaesterac koje je dosudio sudac Fran Jović.</p><p><strong>Adam Gyurcso</strong> je u 15. minuti išao u potpunosti sam prema golmanu Oliveru Zeleniki, a onda ga je Pellumbi srušio na rubu šesnaesterca i spriječio ga da dođe do prilike za gol. No, stoper Varaždina je i sam bio svjestan što ga čeka nakon toga. Jović mu je pokazao izravan crveni karton.</p><p>- Sučeva odluka je bila ispravna. Radi se o izglednoj prilici za postizanje pogotka - rekao je Strahonja u emisiji Stadion.</p><p>No druga situacija je za Strahonju upitna. Hajduk je početkom drugog poluvremena zabio za konačnih 2-0 iz penala, a prethodio je duel Zelenike i Diamantakosa. Grk je išao prema golu, pokušao proći bivšeg hrvatskog reprezentativca pa pao preko njega.</p><p>- Sudac je vrlo uvjerljivo dosudio penal. On je vidio kontakt između igrača i golmana. Ne možemo uvjeriti je li bilo kontakta i je li to penal. Obzirom da su VAR suci imali šest kamera i da sucu nisu dali drugu priliku, očito su bili uvjereni da je penal - rekao je Strahonja koji nije jasno odredio je li to prekršaj za penal ili ne.</p><p>Stručni komentator<strong> Igor Cvitanović </strong>je bio pak drugačijeg mišljenja. On misli da tu nema ni govora o dodiru između napadača i golmana.</p><p>- Siguran sam da tu nije bilo kontakta. Zelenika se uvukao u sebe i Diamantakos ga je išao preskakati i odlučio pasti. Ovdje nije bilo kontakta, ali nijedan sudac ovo neće oprostiti vrataru.</p><p><strong>Osijek </strong>je u napetoj utakmici pobijedio<strong> Goricu</strong> 2-1, no glavni sudac Marin Vidulin i njegovi pomoćnici nisu baš briljirali. Iz Gorice su se pobunili na suđenje i tretman koji imaju u HNL-u, a sudačke pogreške potvrdio je i Strahonja.</p><p>- Suđenje je trebalo biti bolje. Sudac prve lige mora bolje suditi ovakvu utakmicu. Iako dajem ruku u vatru da namjere nije bilo - rekao je on.</p><p>Prva pogreška bila je krajem prvog poluvremena kada je Ramon Mierez pucao prema golu, a Albanac Albi Doka spriječio rukom da zabije. Vidulin je pokazao žuti karton i na bijelu točku. Osječani su opravdano dobili penal, no Albanac je trebao odmah dobiti crveni karton.</p><p>- Sudac nije vidio igranje rukom, ali VAR soba je pregledavala situaciju. Igranje rukom je bilo očito, ali glavni sudac nije trebao dati žuti karton, nego crveni karton jer je napadaču izbijena lopta s glave.</p><p>U 91. minuti Ante Majstorović je na rubu svog šesnaesterca udario laktom igrača Gorice, no Vidulin nije pokazao ništa.</p><p>- Ovo je toliko očigledan prekršaj koji je sudac trebao dosuditi. VAR soba je radila pregled snimke, ali samo da vidi ako je prekršaj izvan ili unutar kaznenog prostora - kazao je Strahonja.</p><p>Na kraju je Osijek u dramatičnoj završnici zabio preko Grgića u 97. minuti i došao do pobjede.</p>