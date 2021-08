Mnoge bolne poraze nanijela je Gorica Hajduku u zadnjih nekoliko sezona od kad su dio prvoligaškog društva. Pogotovo su bila bolna dva izbacivanja u ranoj fazi Kupa u protekle dvije sezone, no ni prvenstveni ogledi nisu bili ništa manje bolni. Statistika otkriva kako su u zadnje tri sezone Gorica i Hajduk odigrali 14 utakmica, od čega je Hajduk slavio svega tri puta, svaki put na Poljudu i to uvjerljivo (6:0, 4:0 i 3:0), tri susreta završila su bez pobjednika, dok je osam puta slavila Gorica. Porazan je podatak kako Hajduk nikad nije slavio na gostovanju kod Gorice, stoga se svaki izlet kod Lovrića i društva, pa tako i ovaj sutrašnji, mora pripremati s puno pozornosti ali i opreza.

- Ovaj tjedan smo imali više vremena nego prije Šibenika, a to nam je trebalo. Koristilo nam je ovo vrijeme na dobar način da se pripremimo za Goricu, ali trebat će nam još vremena da narastemo kao momčad. I mentalno i fizički.

Je li problem vaše momčadi realizacija?

- Nogomet nije uvijek logičan. Odigrali smo dosta dobrih prvih poluvremena, protiv Šibenika smo trebali zabiti još koji gol, jer kad vodiš 1-0 onda je utakmica otvorena do kraja.

Hajduk još nije slavio u Velikoj Gorici?

- Nisam čuo za statistiku da Hajduk nikad nije slavio protiv Gorice u gostima, ali fokusiranje na taj problem neće pomoći Hajduku u budućnosti. Fokus na problem ne pomaže ni u nogometu ni u životu. Mi smo svi fokusirani na rješenje, a ne na problem, i ja želim prenijeti tu poruku. Svjestan sam da će biti teško za nas u Velikoj Gorici, ai mi smo tu da nađemo rješenje već sutra.

Jesu li svi igrači spremni za utakmicu?

- Lovre Kalinić nije spreman, on radi na rehabilitaciji od završetka utakmice sa Šibenikom. Žrtvovao se za momčad i protiv Tobola, i protiv Šibenika, on treba pauzu i vjerojatno će biti spreman za dalje, ali mora se oporaviti i trenirati. Svi znaju koliko je on dobar i važan za Hajduk, i siguran sam da će se vratiti još i jači.

Gorica je promijenila trenera, nakon poraza na otvaranju prvenstva upisali su dvije pobjede. Što možete reći o njima?

- U ovu utakmicu sigurno ulaze sa samopouzdanjem nakon dvije pobjede. Mijenjali su igru i stil, dosta su dobri u kontra napadima, pogotovo na lijevoj strani, gdje imaju dobre igrače, i mi moramo biti jako oprezni. Ali moramo brinuti i o sebi i svojoj igri, moramo biti spremni za ono što nas čeka sutra.

Momčad vam dobro izgleda u prvom dijelu, ali pada u nastavku utakmice. Je li riječ o fizici ili...?

- Dosta je razloga, rana je faza sezone, nismo imali vremena dignuti samopouzdanje momčadi. Dobili smo Šibenik i nadam se da ćemo dobiti i sutra i nastaviti rasti kao momčad.

Hoće li biti promjena u sastavu i taktici?

- Nisam još odlučio kako ćemo postaviti početnih 11. Dosta smo mijenjali, vjerojatno će tako biti i dalje, ali očekujem da igrači budu spremni za 90 minuta. Formacija u kojoj napadamo mora biti fleksibilna, to je po meni budućnost nogometa, trebaš biti raznolik u napadu da bi razbio igru protivnika.

Tko će zamijeniti Lovru na golu?

- Posavec će braniti.

Hoće li Livaja i Biuk biti u sastavu?

- Kao što sam rekao, početnih jedanaest će odlučiti sutra...

Kačaniklić, u kakvom je stanju i kad se on vraća?

- Ne mogu reći kad će se vratiti, radi na povratku, trebat će mu još vremena, vjerojatno nakon reprezentativne stanke u rujnu.

Kakva je poruka navijačima?

- Ista kao i uvijek. Učinit ćemo sve što možemo da pobijedimo. Pripremljeni smo, napravit ćemo sve za pobjedu za nas, za cijeli klub i posebno za naše navijače.