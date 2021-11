Mini 'vatreni' i dalje neumoljivo gaze u kvalifikacijama za Euro U-21. Fantastičan niz Hrvatska je nastavila pobjedom protiv Estonije (2-0) te tako došla do pete pobjede u petom susretu.

Estonci su u Pulu došli kao zadnja momčad naše skupine bez ijednog zabijenog gola i zbog toga su tri boda već unaprijed bila upisana. Takve utakmice su najgore. Priznao je i izbornik Igor Bišćan da je očekivao lakši susret, ali gosti su nas itekako namučili. Probili smo ih tek u 39. minuti golom Roka Šimića, a konačnih 2-0 postavio je Jurica Pršir u 62. minuti.

Ipak, bez obzira na to, rezultat je mogao biti i uvjerljiviji. Naši mladići pogodili su nekoliko puta okvir gola, a dosta toga je obranio i golman Estonije. Na koncu svega, tri boda su najbitnija.

- Zahtjevna utakmica. Možda nismo očekivali da će biti toliko tvrdo i ozbiljno, no s druge strane sve su njihove utakmice takve. Igraju isto bez obzira na rezultat, organizirano i s čvrstim blokom, požrtvovno. Nije to bilo jednostavno probiti. Otežali su nam posao, trebali smo biti ozbiljni od prve do zadnje minute. Bilo bi ljepše uz još koji gol više, bilo je dosta stativa i prečki - kazao je izbornik Bišćan.

Hrvatska nakon pet kola drži prvo mjesto s maksimalnih 15 bodova. Za pet dana imamo daleko teži kvalifikacijski ispit kod trećeplasirane Austrije koja ima tri boda manje uz utakmicu više. A ako i njih pobijedimo, sa šest pobjeda u šest utakmica napravili bismo ogroman posao, udaljili se od jednog od glavnih konkurenata i došli na - korak od plasmana na Europsko prvenstvo.

- Austrijanci su izgubili dvije utakmice na zahtjevnim gostovanjima (op.a. Finska i Norveška), ali su po meni i dalje naš glavni konkurent. Igraju dobro, fizički su spremni i taktički dobri. Nemaju više pravo na kiks i sigurno će biti jako motivirani da se vrate u trku - kazao je izbornik.

Mini 'vatreni' će gostovati u Riedu, no ni tamo neće biti kompletni.

- Ljubičić još nije u punom treningu, Šutalo se danas priključio, a sa Sučićem treba vidjeti što će biti u A reprezentaciji. Vidjet ćemo s kojim ćemo kadrom raspolagati.

Roko Šimić glavna je naša napadačka violina, a trpa neumoljivo. Zabio je šest golova u pet utakmica i najbolji je strijelac kvalifikacija.

- Bili smo kompaktni od početka, sreća da sam zabio taj odbijanac i na kraju smo mirno priveli utakmicu kraju. Nismo ih podcijenili. Idemo dati sve od sebe i protiv Austrije, probat ćemo pobijediti - rekao je Šimić.

Iskočio je danas i nogometaš Gorice Jurica Pršir. Zabio je sjajan gol u 62. minuti.

- Očekivali smo ih u 5-4-1, jako defenzivne, tako je i bilo. Otvorilo nam se u prvom dijelu, a imali smo još par šansi. Odigrali smo jako dobro i zasluženo pobijedili. Austrija nam je najteži suparnik, pogotovo u gostima. Kvalitetni su, ali idemo nastaviti naš niz - rekao je Pršir.