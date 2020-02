'Nismo zadovoljni s remijem, Hajduk može biti puno sretniji'

U tvrdom derbiju 24. kola HNL-a Osijek i Hajduk odigrali su 0-0 u Gradskom vrtu. Bila je to jedna od onih utakmica koje ne pokažu puno, koja se istaknula borbom na travnjaku i tvrdim obranama.

Unatoč tome, Hajduk je bio za nijansu bolji protivnik. Caktaš je imao najbolju priliku kada je s desetak metara nakon sjajnog okreta uzdrmao stativu pa je sreća pomazila domaćina.

- Hajduk je bolje otvorio utakmicu, došli su na krilima velike pobjede protiv Gorice i to se vidjelo na početku. Vjetar im je isto dosta pomagao, a mi se nismo najbolje snašli. Teren je dosta otežavao igru i nama i njima. Drugo poluvrijeme smo uspostavili ravnotežu, imali nekoliko prilika, ali nismo uspjeli postići pogodak. Ravnopravna, po meni, podjela bodova. Nismo sretni, nismo zadovoljni s neriješenim rezultatom. Sigurno je Hajduk zadovoljniji i sretniji. Čekaju nas dvije utakmice sljedeći tjedan. Gostovanje protiv Istre. Moramo popraviti naš učinak na gostovanjima ako se želimo priključiti vrhu tablice, što želimo - rekao je nakon utakmice trener Osijeka Ivica Kulešević pa nastavio:

- Nismo bili baš konkretni prema naprijed. Laszlo (Kleinheisler op.a.) je u odličnoj formi i njegova energija i to što daje momčadi je jako puno. Fali nam od njega još nešto ekstra, neka asistencija ili pogodak. Mirko (Marić op.a.) danas nije bio raspoložen kao inače. Dosta smo bili suzdržani.

Osijek je u pet utakmica dao samo dva gola. Nešto nedostaje u završnoj trećini protivnika.

- Ne kreiramo dovoljno prigoda. Sve nam se svelo na Marića. Ako on ne zabije, ostajemo bez gola. Očekujem od drugih igrača da nam nešto donesu, statistika vezne linije i ostalih napadača je jako skromna. I to nam je problem. Čak ni iz prekida ne možemo doći do ozbiljnijih prigoda. Možda tamo protiv Intera s igračem manje smo nešto i kreirali, u Rijeci nešto manje. Tvrdo se igra i svi su kompaktni. Danas nije bilo lako dobiti, nezadovoljan sam rezultatom, ali je realan.

- Klub i momčad zaslužuju biti na višem mjestu. Danas bi se s pobjedom vratili na treće mjesto, nismo to uspjeli napraviti. Idemo svi zajedno raditi i nadati se boljim vremenima.

Prisutne novinare zanimalo je tko je bio teži protivnik, Dinamo ili Hajduk?

- Bila je ovo drugačija utakmica nego protiv Dinama. Imali su vjetar u leđa i pritisnuli su nas dobro u prvom poluvremenu i nismo našli odgovor za to. Sigurno da nismo dobro odigrali.

- Dinamo je tradicionalno teži protivnik. Njih smo pobijedili pa nam sad to izgleda lakše. Danas to nismo uspjeli napraviti, Hajduk se pokazao kao pretvrd orah.