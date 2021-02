Donna Vekić ipak nije uspjela. Na krilima velikog preokreta protiv Estonke Kanepi jurila je po drugi Grand Slam četvrtfinale, ali Amerikanka Jennifer Brady bila je bolja i raspoloženija.

Ništa nije išlo hrvatskoj tenisačici od ruke, a na kraju su je skupo koštale brojne neprisiljene pogreške. Imala ih je na kraju 37, duplo više od suparnice (19).

Već se vidjelo na početku na Donna nije u dobrom ritmu i da nije baš raspoložena, a tijekom meča se mučila i s ozljedom lista te je u jednom trenutku tražila 'medical time-out', a to je očito utjecalo na njezinu izvedbu. Američka tenisačica je s druge strane imala svoj dan i sve ju je išlo. S dva 'breaka' vrlo brzo je došla do 5-0 i tu je pitanje pobjednika prvog seta već bilo riješeno. Za nešto više od pola sata dobila ga je sa 6-1.

Vekić je shvatila da mora nešto promijeniti u svojoj igri ako želi do pobjede protiv 24. tenisačice svijeta pa je u drugom setu smanjila broj neprisiljenih pogrešaka i poboljšala prvi servis. U sedmom gemu izgubila je servis pa odmah uzvratila, ali u sljedećem servis gemu nije mogla ništa. Brady je osjetila da je vrijeme za napasti, pritisnula je agresivnim reternima i lagano došla do novog 'breaka', a u sljedećem gemu samo ga je potvrdila i sa 7-5 osigurala pobjedu vrijednu četvrtfinala Australian Opena.

To joj je drugi najbolji rezultat na Grand Slamovima jer je prošle godine na US Openu došla do polufinala, a naša Donna ipak nije uspjela doći do drugog četvrtfinala.

Prvo je vidjela 2019. godine na US Openu, ali ovaj put je protivnica bila jednostavno bolja. Našoj predstavnici ništa nije išlo od ruke te nije imala pravi odgovor za igru američke tenisačice koja igra u sjajnoj formi.

Vekić je u Melbourne stigla sa šest poraza zaredom. Ispadala je u prvom kolu Rima, Roland Garrosa, Ostrave, Abu Dhabija i Melbournea i ovaj turnir je dao naznake da se polako vraća u staru formu. Došla je do tri pobjede, posebno je izvanredna bila ona posljednja protiv Kanepi protiv koje je spasila meč loptu i došla do pobjede nakon preokreta, no protiv Brady nije išlo.

Unatoč porazu, zadovoljna može biti jer vrlo dobar nastup na prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru sigurno će joj dati vjetar u leđa za nastavak sezone.