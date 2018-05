Ništa od Engleske: Soudani u subotu potpisuje za Saudijce?

Alžirski nogometni reprezentativac Hilal Soudani (30) idućih će dana gotovo sigurno završiti petogodišnju epizodu u Dinamu. Za napadača koji s "modrima" ima još dvije godine ugovora interes je pokazalo nekoliko klubova.

Nottingham Forest bio je blizu dogovora s Dinamom oko odštete koja bi iznosila oko tri milijuna eura. I sam Soudani htio bi ispuniti životnu želju da zaigra u Hrvatskoj, no čini se kako se u posljednji trenutak - i to uspješno - uključio klub s Dalekog Istoka.

Al-Ahli, trostruki prvak Saudijske Arabije dao je 24-satni ultimatum Soudaniju i Dinamu na koji su oni pristali, piše alžirski list El Khabar, ne navodeći njene financijske detalje. Sasvim sigurno radi se o ponudi koja je i igrača i klub - izula iz cipela.

Hilal Soudani will sign with Saudi Arabian club Al Ahli on Saturday after Algeria have played.



