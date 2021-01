Poraz od Šahtara početkom prosinca prošle godine preokrenuo je stvari u Real Madridu. Klub se tada nalazio u ogromnoj krizi, a onda je uslijedilo šest pobjeda zaredom za komotniju situaciju.

Luka Modrić je briljirao, Real je izgledao sve bolje, ali čini se da je to bilo kratkotrajno. Madriđani su u posljednja tri kola La Lige remizirali protiv Elchea i Osasune, a sada je još teži udarac zadao Athletic Bilbao.

Baski su na krilima fantastičnog Raula Garcije pobijedili Real u polufinalu španjolskog Super kupa (2-1) te tako izborili finale koje će igrati u nedjelju u Malagi protiv Barcelone koja je izbacila Real Sociedad nakon penala.

Zidane je ovo natjecanje shvatio jako ozbiljno te je u prvih 11 uvrstio ono najbolje što ima na raspolaganju. Dominirao je Real susretom, redao šanse i prijetio, ali trojac Hazard, Benzema i Asensio nikako nije mogao do gola. Ali je zato Real uništio sam sebe. Tragičar susreta bio je Lucas Vasquez koji je prvo napravio groznu pogrešku, a onda skrivio i penal.

Neuništivi Raul Garcia (34) je prvo zabio u 18. minuti za 1-0, a dvadeset minuta kasnije s još jednim golom, ovaj put iz jedanaesterca, poduplao je prednost.

Nastavila se dominacija Madriđana, ali bezuspješno. Kakvu takvu nadu dao je Karim Benzema koji je u 73. minuti smanjio rezultat, ali više od toga Real nije mogao. U posljednjih dvadesetak minuta u potpunosti je okupirao protivnički gol, igralo se i čak deset minuta sudačke nadoknade, a realovci su u posljednjim sekundama tražili i penal. Sudac Juan Martinez Munuera je otišao pogledati snimku, ali ubrzo je nakon toga svirao kraj jer za njega penala nije bilo.

Luka Modrić je u tercetu s Casemirom i Kroosom odradio korektan posao i igrao do 68. minute kada ga je zamijenio Valverde. No ovaj put ni on nije mogao pomoći Zidaneovoj momčadi. Madriđani su tako nastavili s toplo-hladnom sezonom u kojoj su došli do petog poraza u svim natjecanjima, a ujedno se oprostili i od trofeja kojeg su osvojili prošle sezone.