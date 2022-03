Ništa od HNL-a: Povremeni 'vatreni' pronašao novi klub, borit će se za Premier ligu...

Povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović (25) prije dva tjedna je napustio Rubin iz Kazanja te tako postao prvi hrvatski nogometaš koji je iskoristio mogućnost koju je Fifa dala stranima igračima koji igraju u Rusiji.

Vagao je između nekoliko ponuda, spominjao se i HNL, povratak u Dinamo, ali Filip će sezonu nastaviti u engleskom Sheffield Unitedu koji se natječe u Championshipu.

U Engleskoj će igrati do kraja sezone pa se mora vratiti u Rubin s kojim ga ugovor veže do ljeta 2023. godine. No, to ne znači nužno da će i ostati tamo.

Sheffield se nalazi na petom mjestu u Championshipu, što ga vodi u doigravanje, glavni cilj je povratak u Premier ligu. Nije nedostižan ni izravan plasman u najelitniji rang engleskog nogometa. Drugoplasirani Bournemouth bježi osam bodova, a do kraja prvenstva je ostalo još osam kola.

- Nakon svega što se dogodilo prošlog tjedna, dobio sam ponudu Sheffielda i brzo smo se dogovorili. Sretan sam i počašćen što sam ovdje - rekao je Uremović po potpisu ugovora.

Filip može pokriti poziciju desnog beka i stopera. Čak dva stopera i dva desna beka su ozlijeđena pa je klub bio primoran pronaći adekvatnu zamjenu. Kako je prijelazni rok odavno završio, mogli su se orijentirati samo na igrače iz ukrajinske i ruske lige. Na kraju je izbor pao na hrvatskog nogometaša.

Sheffield United osnovan je 1889. godine, a u Premier ligi igrao je protekle dvije sezone. Rođeni Požežanin prvi je hrvatski nogometaš koji će zaigrati za ovaj engleski klub.

Uremović je za hrvatsku reprezentaciju odigrao šest utakmica, od čega posljednji put u studenom 2020. godine. Na posljednjem popisu za pripremni turnir u Kataru dobio je pretpoziv koji nije aktiviran. No, možda se predstavama u Sheffieldu nametne izborniku Daliću i zauzme mjesto na popisu.

Najčitaniji članci