Ništa od hrvatskog meča na US Openu. Ružić izgubila od Li

U susretu 1. kola posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone, US Opena Antonija Ružić je izgubila od Amerikanka Ann Li sa 5-7, 1-6.

Ništa od hrvatskog dvoboja u drugom kolu US Opena, Donna Vekić igrat će protiv 28. tenisačice svijeta, Amerikanke Ann Li koja je na startu slavila nad Antonijom Ružić sa 7-5, 6-1. Naša igračica je svoju priliku u ovom dvoboju propustila u prvom setu u kojem je vodila s 5-3, no nakon toga je do kraja dvoboja uhvatila još samo jedan gem. Amerikanka je do kraja prvog seta uz dva breaka okrenula rezultat i taj dio igre dobila sa 7-5.

U drugom setu je povela 3-0, Ružić je smanjila na 3-1, no uslijedila je nova serija 26-godišnje Li koja s tri gema u nizu privela meč kraju nakon 90 minuta igre. Li će u drugom kolu igrati protiv Vekić koja je na starrtu turnira pobijedila Australku Taliju Gibson sa 6-2, 4-6, 6-3. Do sada su igrale jednom, 2021. u Chicagu, a slavila je Li.