Obavijesti

Sport

Komentari 0
GRAND SLAM

Ništa od hrvatskog meča na US Openu. Ružić izgubila od Li

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ništa od hrvatskog meča na US Openu. Ružić izgubila od Li
Foto: Dan Hamilton
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska igračica je svoju priliku u ovom dvoboju propustila u prvom setu u kojem je vodila s 5-3, no kasnije je uhvatila samo jedan gem

Admiral

U susretu 1. kola posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone, US Opena Antonija Ružić je izgubila od Amerikanka Ann Li sa 5-7, 1-6.

Ništa od hrvatskog dvoboja u drugom kolu US Opena, Donna Vekić igrat će protiv 28. tenisačice svijeta, Amerikanke Ann Li koja je na startu slavila nad Antonijom Ružić sa 7-5, 6-1. Naša igračica je svoju priliku u ovom dvoboju propustila u prvom setu u kojem je vodila s 5-3, no nakon toga je do kraja dvoboja uhvatila još samo jedan gem. Amerikanka je do kraja prvog seta uz dva breaka okrenula rezultat i taj dio igre dobila sa 7-5.

U drugom setu je povela 3-0, Ružić je smanjila na 3-1, no uslijedila je nova serija 26-godišnje Li koja s tri gema u nizu privela meč kraju nakon 90 minuta igre. Li će u drugom kolu igrati protiv Vekić koja je na starrtu turnira pobijedila Australku Taliju Gibson sa 6-2, 4-6, 6-3. Do sada su igrale jednom, 2021. u Chicagu, a slavila je Li.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan transfera u Ligama petice: Kovaču je došlo pojačanje, Grealish napušta City
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan transfera u Ligama petice: Kovaču je došlo pojačanje, Grealish napušta City

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party
ČISTI LUKSUZ

FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party

Leo Messi od ljeta 2023. godine igra u Inter Miamiju, a svojoj obitelji osigurao je idiličan život i apsolutni mir kupnjom luksuzne vile u kojoj imaju sve što požele
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026