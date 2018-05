Ništa od Kine, Iniesta ipak u Japan za 25 mil. eura godišnje

Andres Iniesta je nedavno održao konferenciju u Barceloni, rekavši kako mu je ovo zadnja sezona u klubu, a od tada ne prestaju špekulacije gdje bi ovaj sjajni veznjak mogao završiti

Tjednima se već pričalo o tome kako će Iniesta svoju karijeru nastaviti u Kini, no čini se kako je došlo do preokreta. Transfer malenog veznjaka je već navodno bio dogovoren u Chongqing Dangdai Lifan gdje je klub navodno htio ponuditi Španjolcu čak 36 milijuna eura za šest milijuna boca vinarije Bodega Iniesta i plaću od 81 milijun eura za tri sezone.

No Iniesta će ipak na kraju završiti u Japanu, u klubu Vissel Kobe, objavila je radio stanica Cadena SER. Naime, prvi čovjek Rakutena, tvrtke koja je glavni sponzor Barcelone, je ujedno i vlasnik tog kluba. Stoga je glavni čovjek kluba povukao veze i uspio dovesti jednog od najboljih veznjaka svih vremena u svoje redove.

Španjolac bi u "zemlji izlazećeg sunca" trebao zarađivati 25 milijuna eura po sezoni, što ga svrstava u najbolje plaćenog igrača današnjice. No, još nije poznato na koliko sezona bi trebao potpisati. Tamo bi ga trebao dočekati još jedan velikan svjetskog nogometa, Lukas Podolski koji se u Japanu nalazi zadnje dvije sezone.

China: ❌



Andres Iniesta is now reportedly set to sign with Japanese side, Vissel Kobe, according to @La_Ser 🇯🇵 pic.twitter.com/QLfh5yXEFB