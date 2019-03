Ništa od klasika! Nadal predao Federeru prvi put u povijesti...

Rafael Nadal i Roger Federer su teniska božanstva, a njihovi međusobni mečevi su poslastice koje se ne smiju propustiti. Prvi međusobni meč odigrali su 2004. godine u Miamiju kada je Španjolac slavio. Od tada su odigrali čak 45 mečeva, i u nijednom nitko od njih dvojice nikada nije predao, svaki meč su odradili do kraja. Sve do danas.

U polufinalu Indian Wellsa smo trebali gledati pravi specijalitet, finale prije finala između Fedala, ali nažalost nećemo. Nadal je osjetio bolove u koljeno nakon četvrtfinala i predao je meč, što znači da Švicarac ide u finale gdje će čekati pobjednika iz susreta Thiema i Raonića.

- Moj cilj je da budem spreman za meč, ali ne mogu jamčiti da će tako i biti. Koljeno me danas prvi put počelo boljeti. Ako sada kažem nešto, djelovat će da uvijek govorim negativno kada sam u nevolji. Ipak, rekao sam ovo često, i kada sam bio mlađi - istina je da se drugi sportovi igraju na lakšim podlogama, teško je naći tako tvrdu podlogu kao naša u tenisu - rekao je Nadal uoči meča, no nije htio riskirati i na kraju je odlučio predati prije početka.

Prava šteta je to jer smo se svi radovali još jednom ikonskom meču, no svima je jasno da je Nadalu najbitnije da spreman dočeka zemljani dio sezone i nije htio ništa riskirati. Do njihovog novog meča ćemo se još načekati, a Španjolac je bolji s 23 pobjede, dok je Federer 15 puta bio bolji.