Hrvatska ide u Montpellier. Nikakva druga opcija, po zaključku sjednice IHF-a, nije ni dolazila u obzir unatoč norveškom prepuštanju organizacije kvalifikacijske skupine za Olimpijske igre u Tokiju.

Za taj turnir IHF i dalje traži novog domaćina, a kako su uz Norvešku u toj skupini Čile, Brazil i Južna Koreja, to će biti izazov. Jasno je, međutim, da će za onaj naš (Francuska, Portugal, Tunis) od 12. do 14. ožujka Montpellier ostati domaćin iako smo se kratko ponadali da bismo to mogli biti mi jer već su i prema Osijeku i prema Poreču krenuli pozivi. A, u najboljem slučaju koji se također nije dogodio i neće dogoditi, da se turniri ni ne održe i da reprezentacije na OI odu prema plasmanu sa zadnjeg Eura.

Ostaje pitanje što će biti s Tunižanima koji još uvijek ne mogu u Francusku, no vjerojatno će IHF potegnuti sve veze kako bi se njihovim rukometašima omogućio dolazak i boravak. Sve drugo opet ne bi bilo regularno kao što IHF smatra da bi takvo što bio novi ždrijeb.

Za onaj treći turnir u Berlinu s Njemačkom, Slovenijom, Švedskom i Alžirom također zasad nema ugroze i sada ostaje samo nada da će tako i ostati.

Naravno, nade su i u hrvatskom taboru da se sadašnje stanje neće dodatno promijeniti nagore nakon ozljeda Luke Stepančića i Marina Šipića koje su zamijenili Šime Ivić i Krešimir Kozina. Tri su tjedna do Montpelliera...

1. MARIN ŠEGO – MONTPELLIER HB

2. IVAN PEŠIĆ – HC MESHKOV BREST

3. MATE ŠUNJIĆ – US IVRY HANDBALL

4. IVAN ČUPIĆ – RK VARDAR 1961

5. ZLATKO HORVAT – RK METALURG SKOPJE

6. MANUEL ŠTRLEK – TELEKOM VESZPREM HC

7. DAVID MANDIĆ – RK PPD ZAGREB

8. ŽELJKO MUSA – SC MAGDEBURG

9. MARINO MARIĆ – MT MELSUNGEN

10. ILIJA BROZOVIĆ – TSV HANNOVER -BURGDORF

11. KREŠIMIR KOZINA – GOPPINGEN

12. LUKA CINDRIĆ – BARCA

13. DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL

14. IGOR KARAČIĆ – HC LOMZA VIVA KIELCE

15. MARKO MAMIĆ – SCDHFK LEIPZIG

16. HALIL JAGANJAC – RK NEXE

17. IVAN MARTINOVIĆ – HC HANNOVER -BURGDORF

18. DOMAGOJ PAVLOVIĆ – MT MELSUNGEN

19. LUKA ŠEBETIĆ – TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL

20. ŠIME IVIĆ – HC ERLANGEN

21. MATEJ HRSTIĆ – RK PPD ZAGREB