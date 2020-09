Suarez je navodno znao koja \u0107e pitanja biti na ispitu, a osim pismenog dijela, lako\u0107om je polo\u017eio i usmeni ispit. A sada o\u010dito znamo za\u0161to je to rije\u0161io tolikom lako\u0107om. Sjajni napada\u010d o\u010dito nije stigao nau\u010diti pa se poslu\u017eio dobrim starim alatima kako \u0161to lak\u0161e do\u0107i do pozitivne ocjene.

Talijanske vlasti su odmah zaustavile proceduru izrade putovnice, a Juventus je zaustavio njegov transfer iz Barcelone. Urugvajac je trebao do\u0107i besplatno, ali klub\u00a0iz Torina nije imao dovoljno strpljenja za \u010dekati jer cijeli proces oko putovnice traje pola godine. Za to vrijeme oni su na posudbu doveli Alvara Moratu, a Atletico Madrid je kontaktirao Suareza koji je raskinuo ugovor s Barcom i dogovorio njegov dolazak.

Mnogima je bilo \u010dudno kako je Suarez bez problema polo\u017eio B1 razinu, no sada je istina iza\u0161la na vidjelo. Iskoristio je svoju popularnost i mo\u0107 pa se poslu\u017eio ilegalnim sredstvima. Ipak, talijansko dr\u017eavljanstvo mu sada ne\u0107e vi\u0161e trebati. Za Atletico bi trebao potpisati na dvije godine, a obzirom na njegovu dob, pitanje je ho\u0107e li vi\u0161e ikada imati priliku zaigrati u Italiji.\u00a0

\u00a0

\u00a0

Ništa od putovnice: Suarez je varao na ispitu iz talijanskog

Njegova supruga Sofia je Talijanka i Suarez je na temelju nje mogao dobiti talijansko državljanstvo, no u Italiji su drugačija pravila. Morao je položiti talijanski jezik. Varao je pa je otpao odlazak u Juventus...

<p>Prelazak <strong>Luisa Suareza</strong> u <strong>Juventus</strong> bio je praktički gotova stvar. Urugvajac je prije nekoliko dana nakon treninga otišao u Perugiju gdje je položio ispit iz B1 razine talijanskog jezika.</p><p>Njegova supruga Sofia je Talijanka i Suarez je na temelju nje mogao dobiti talijansko državljanstvo, no u Italiji su drugačija pravila. Morao je položiti talijanski jezik kako bi dobio talijansku putovnicu te kako bi ga smatrali europskim državljaninom.</p><p>Urugvajac je to i napravio, no nakon što se doznalo da ipak neće prijeći u Juventus, odjednom su izašle informacije da je Suarez varao na ispitu. Sve je otkrila neprofitna udruga ANSA.</p><p>To je objavio, po običaju nepogrešivi, <strong>Fabrizio Romano.</strong></p><p>- Veliki problem za Suareza. Bilo je "nepravilnosti" u ispitu iz talijanskog jezika na Sveučilištu u Perugiji. Suárez je unaprijed dobio pitanja, dobio je putovnicu varajući - kaže poznati talijanski novinar.</p><p>Suarez je navodno znao koja će pitanja biti na ispitu, a osim pismenog dijela, lakoćom je položio i usmeni ispit. A sada očito znamo zašto je to riješio tolikom lakoćom. Sjajni napadač očito nije stigao naučiti pa se poslužio dobrim starim alatima kako što lakše doći do pozitivne ocjene.</p><p>Talijanske vlasti su odmah zaustavile proceduru izrade putovnice, a Juventus je zaustavio njegov transfer iz Barcelone. Urugvajac je trebao doći besplatno, ali klub iz Torina nije imao dovoljno strpljenja za čekati jer cijeli proces oko putovnice traje pola godine. Za to vrijeme oni su na posudbu doveli Alvara Moratu, a Atletico Madrid je kontaktirao Suareza koji je raskinuo ugovor s Barcom i dogovorio njegov dolazak.</p><p>Mnogima je bilo čudno kako je Suarez bez problema položio B1 razinu, no sada je istina izašla na vidjelo. Iskoristio je svoju popularnost i moć pa se poslužio ilegalnim sredstvima. Ipak, talijansko državljanstvo mu sada neće više trebati. Za Atletico bi trebao potpisati na dvije godine, a obzirom na njegovu dob, pitanje je hoće li više ikada imati priliku zaigrati u Italiji. </p><p> </p><p> </p>