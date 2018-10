Ništa od Tonyja i Floyda, UFC sprema borbu Khabib - GSP?

Najveći ikad protiv neporaženog šampiona, kakav bi to meč bio u režiji UFC-a!

Borba između Khabiba Nurmagomedova i Georgesa St-Pierrea mogla bi bi biti nova "superborba", ako se riječi ruskog MMA TEAM DAGESTANA pokažu istinitima. Ova je stranica prva prenijela vijesti o održavanju borbe između Nurmagomedova i McGregora na UFC 229 pa se ove riječi mogu shvatiti ozbiljno.

⚡️ KHABIB vs. GSP in the works. This is all that is known at the moment.