Nisu oborili Tadićev rekord, ali su se pojačali: Promes u Ajaxu

Skoro 16 milijuna eura za respektabilno pojačanje, tako posluje Ajax. u Amsterdam je stigao Quincy Promes (27). 'Kopljanici' će ta svoje mladiće ovog ljeta dobiti i deset puta veću svotu novaca pa je ovo za njih odličan posao.

It’s time to show it in the city you love...❌❌❌#AmsterdamPromise