Nitko kao Hrvati: S Australijom za četvrti finale u šest godina!

Uvijek neke drame i trileri, ovaj je meč valjda sažetak moje karijere, zborio je Marin Čilić koji trenutak nakon što je u tie-breaku trećeg seta konačno razbio zid Pabla Carrena Buste i, zajedno s Bornom Ćorićem, odigrao glavnu ulogu za prvu pobjedu Hrvatske nad Španjolskom otkako je Davis Cupa. U četvrtom pokušaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Valjda ne može drugačije, nije da nismo ni navikli na takvo kidanje živaca kada Marin igra. Padove iz euforije u nevjericu, iz sipanja superlativa do... Znate već. Tri sata i 13 minuta nevjerojatnih promašaja, gomile dvostrukih pogrešaka pa serije vrhunskih poteza koje je izvukao u pravi trenutak i okrenuo 1-4 u tie-breaku trećeg seta u kojem je dva puta gubio prednost breaka. Mate Pavić i Nikola Mektić vjerojatno su u svlačionici već složili taktiku za parove, ali Marin ih je razriješio dužnosti i uz nestvarnih 15 dvostrukih osvojio drugi i pobjednički bod za Hrvatsku, vrijedan polufinala protiv Australije danas od 16 sati (Sportklub). Ni ne čudi što su mu Mate i Nikola skakali u zagrljaj.

- Nisam duže igrao pa zato nisam bio savršen u udarcima, ali ostao sam miran i potegao prave udarce u pravo vrijeme. Dvostruke? Da, bilo je problema, ali navijači su mi davali podršku - rekao je Marin koji je imao četiri uzastopna poraza u Davis Cupu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uh, da, navijači. Među gotovo 10 tisuća Španjolaca u Areni, u kojoj je nekad košarkaše Unicaje vodio Jasmin Repeša, najviše se čulo onih 300 hrvatskih, prije svih simultane glazbene i nacionalne taktove navijačke skupine Dečki s Kvarnera. Kao da smo igrali negdje na Zametu, a ne usred Andaluzije u Malagi.

A dobro znamo što sve može Borna Ćorić kada ga nose navijači. Borna ih je poštedio takvih drama i trilera, jednostavno on nikad ne razočara kada igra za reprezentaciju. Roberto Bautista Agut imao je sedam pobjeda zaredom u Davis Cupu, ali i tri poraza zaredom od Ćorića. U četvrtom sve što je uspio napraviti, bila je jedna break-lopta na Borninom servisu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam ovako dobro servirao od Cincinnatija u kolovozu - rekao je Zagrepčanin nakon 12 aseva, nula dvostrukih i 83 posto osvojenih poena nakon prvog servisa.

- Bio sam nervozan prije meča, ali to mi je odgovaralo, volim taj osjećaj natjecanja, adrenalin. Moram zbog toga i više puta ići obaviti nuždu na WC, ta me nervoza čini živim.

Kakav god način i put do istih bio, Borni je to bila 13. pobjeda u singlu za Hrvatsku, s kojom se izjednačio s Marijem Ančićem. Više imaju samo trojica: Čilić (33), Ljubičić (23) i Ivanišević (20).

- Puno mi to znači jer Mario je legenda.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Već danas Ćorić se može osamostaliti na četvrtom mjestu iza svih naših legendi u ovom natjecanju. Iz kojeg smo izbacili najtrofejniju reprezentaciju u 21. stoljeću sa šest naslova na njenom terenu, a za finale ćemo morati drugu najuspješniju uopće. Australci su 28 puta osvajali "salataru", više imaju tek Amerikanci (32), ali zadnji put Australci su bili pobjednici još 2003., tada zadnji put i finalisti. Što je, zapravo, i porazno za takvu tenisku naciju.

Vjerujemo da tom konstatacijom nećemo samo dodatno motivirati Alexa de Minaura, Jordana Thompsona, Thanasija Kokkinakisa, Maxa Purcella i Matthewa Ebdena, koji čine australsku reprezentaciju na ovoj završnici. Lleyton Hewitt nema nominalno prvog reketa Nicka Kyrgiosa, no i bez njega su prošli Nizozemsku s dvije pobjede u singlu. I trenutno prvi reket De Minaur (ATP 24) i drugi Jordan Thompson (ATP 84) slavili su nakon što su izgubili prvi set.

De Minaur je siguran Hewittov izbor, Čilić vodi 2-1 u međusobnim susretima, u zadnjem je Marin slavio prošle godine baš u Davis Cupu, što je De Minaurov jedini poraz u zadnjih 11 mečeva za reprezentaciju. Hewitt sigurno za Ćorićevog protivnika razmišlja i o Kokkinakisu (ATP 95). Borna ga je dobio nedavno u Tokiju, dok s Thompsonom majstor sa zagrebačke Savice ima 1-1. Takav je i omjer Hrvatske i Australije u Davis Cupu, mi smo slavili prošle godine u Torinu 2-1, oni 1996. u Splitu 4-1 s Rafterom, Philippoussisom, Woodfordeom i Stoltenbergom. Mislili smo ih iznenaditi na zemljanoj podlogi, ali Hiršzon i Ivanišević nisu imali šanse.

Dođe li danas do odluke u parovima, Australci imaju vrlo neugodan tandem u Ebdenu i Purcellu. No, nadamo se da će Marin i Borna riješiti posao u singlu, da Nikola i Mate i dalje budu samo navijači. I bilo bi to već četvrto finale Hrvatske u zadnjih šest godina! Zvuči nestvarno, tim više ako znamo da se 2020. godine nije ni igralo. Vjeruju nam i kladionice, na pobjedu Hrvatske tečaj iznosi 1,45.

Najčitaniji članci