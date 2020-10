Nitko kao Slaven: Protiv Lokosa odigrao već peti remi u sezoni

<p>U zaostaloj utakmici 6. kola Prve HNL-a <strong>Slaven Belupo i Lokomotiva </strong>su na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici odigrali bez golova 0-0.</p><p>Prvo poluvrijeme nije donijelo puno uzbuđenja, prvu priliku na utakmici imala je gostujuća Lokomotiva u devetoj minuti nakon ubačaja Sammira u 16-erac, no Tomislav Božić je dobro raščistio situaciju. </p><p>Deset minuta kasnije Slaven Belupo dolazi do prve prilike, Jeffren ubacuje za Knolla koji puca prema golu zagrebačke momčadi, no vratar Krunoslav Hendija brani. U 25. minuti Slaven opet ima priliku, Knoll puca u okvir gola, ali je Hendija još jednom siguran.</p><p>Lokomotiva dolazi do druge prilike u 29. minuti, nakon dodavanja Kallakua Allyju se našao pred vratima Slavena, ali je ipak poslao loptu u aut. Nakon toga u 37. minuti Jeffren je u prodoru i puca, ali pored gola Lokomotive. Kratko nakon toga, gužva je u kaznenom prostoru Lokomotive, igrači Slavena su pokušali svladati Hendiju iz nekoliko uzastopnih pokušaja, ali je obrana zagrebačkog kluba dobro odradila posao. Za kraj poluvremena Tuci je imao priliku za Lokomotivu u 41. minuti, ali Filipović hvata loptu.</p><p>U drugom poluvremenu Lokomotiva pojačava pritisak. Iako je Krstanović u 46. minuti imao priliku, a vratar Lokomotive Hendija obranio, nakon toga igrači zagrebačkog kluba su imali tri ozbiljne prilike. Najprije je Karačić izveo dobar centaršut prema golu Slavena u 50. minuti, onda je Cokaj pucao izravno prema golu u 55. minuti, ali je Filipović obranio.</p><p>U 67. minuti prilika je za Slaven, Mlinar je ubacio za Bogojevića i lopta je gotovo završila u mreži Lokomotive. Do kraja utakmice, nije bilo ozbiljnijih prilika.</p><p>Na stadionu bez prisustva gledatelja utakmicu je sudio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.</p><p>Lokomotiva je s ovim osvojenim bodom na predzadnjem mjestu na ljestvici sa šest bodova, ali ima samo šest odigranih utakmica. Naime, dosta ih je odgođeno zbog COVID-a, a ova je bila odgođena zbog utakmice trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Malmöa. Slaven je ostao na petom mjestu s 11 bodova. (dk)</p>