Nitko ne želi de Geu: Španjolci žele povratak velikog Casillasa

Maknite Davida de Geu, grozan je!

To je želja većine navijača 'furije' koji sjajnom golmanu Manchester Uniteda ne mogu oprostiti loše utakmice u dresu reprezentacije. De Gea je u zadnje dvije utakmice za reprezentaciju protiv Engleske i Hrvatske primio ukupno šest golova, a temperamentni Španjolci to ne mogu prihvatiti.

Španjolski list AS čak je napravio anketu u kojoj su ispitanici mogli odlučiti o tome tko je, prema njima, prvi izbor za golmana Španjolske.

If you’re not watching Croatia-Spain, David De Gea has just handed Croatia a winning goal, literally.

Premoćno je slavio Iker Casillas koji brani u Portu i koji je s 37 godina na leđima i dalje u srcima svih zaljubljenika u crveni dres 'furije'. Dobio je više od pedeset posto glasova, a Kepa iz Chelseaja 40 posto. Pau Lopez je dobio pet posto, a David de Gea mizernih četiri posto glasova.

Iker Casillas makes claim for Spain national team recall with more 2018/19 league clean sheets than "La Roja" stoppers: David De Gea, Pau Lopez and Kepa https://t.co/alu7Zca48W pic.twitter.com/wnX9STgqBe