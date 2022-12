Nitko nema ovakvog džokera koji zabija ili asistira svake 22 minute: Kad je frka, ide Oršić!

Činilo se kao bezizlazna situacija. Španjolska je na prošlom Euru protiv nas vodila 3-1, do kraja je bilo pet minuta. Šanse su bile male, gotovo nikakve. No ukazao se Mislav Oršić. Prvo je zabio za 2-3, a potom u sudačkoj nadoknadi asistirao Pašaliću za potpuni delirij na tribinama i klupi.

Mislav Oršić je ponajbolji igrač HNL-a, no u reprezentaciji ga Dalić koristi isključivo kao džokera. Protiv Kanade je dobio svega nekoliko minuta, no i to mu je bilo dovoljno da pobjegne po lijevoj strani i asistira Lovri Majeru za četvrti gol. A onda se protiv Brazila u 114. minuti opet Dalić odlučio za provjerenog džokera..

- Orša - doviknuo je Dalić, a ovaj pohitao.

- Ulaziš umjesto Broza - rekao mu je Dalić.

Igrala se 114. minuta, naši su jedva stajali na nogama. A onda, naravno, opet Oršić. Samo tri minute nakon što je ušao pobjegao je po lijevoj strani, pronašao sugirača Petkovića, a ovaj zabio za izjednačenje. I za, kasnije će se ispostaviti, najveću pobjedu u povijesti hrvatskog nogometa.

Pucao je i jedanaesterac u raspucavanju, i to jedan od najboljih i najpreciznijih penala na prvenstvu. Golmani s iskustvom kažu da je takav penal gotovo nemoguće obraniti. Na identičan način penal je pucao Nijemac Andreas Brehme u finalu Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine pet minuta prije kraja. Brehme je bio ljevak, ali kako je argentinski golman Sergio Goycochea bio "luđak" za penale, Brehme je odlučio pucati desnom nogom.

I danas se smatra jednim od najbolje izvedenih penala u povijesti nogometnih prvenstava. Jako, nisko i precizno, u golmanov desni kut. Goycochea je pročitao stranu, baš kao i Alisson Oršiću, no udarac je bio toliko precizan da ga je gotovo pa nemoguće obraniti. Lopta je prošla točno između golmanove ruke i stative.

- Imao sam veliku želju na ovom Svjetskom prvenstvu zabiti gol. I to je to. Još nisam iz igre, ali i ovo brojim - rekao je Oršić.

Naravno da brojimo, kao što smo pobrojali minute koje je Orša skupio na velikim natjecanjima. Na prošlom Europskom prvenstvu i ovom svjetskom, Orša je skupio svega 88 minuta.

U tom periodu zabio je dva gola, jedan Španjolskoj, drugi u raspucavanju Brazilu, te imao tri asistencije: protiv Španjolske, Kanade i Brazila. Ova posljednja bila je za klupskog suigrača Petkovića. Stoga, ako će kojim slučajem biti potreban “džoker zovi” protiv Argentine, Dalić ne treba puno razmišljati. Dovoljno je samo uzviknuti dvije riječi: “Orša, ulazi!”

