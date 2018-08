'Nižić je rekao da nije spreman za utakmicu i ja to poštujem'

- Nakon dvije pobjede nad Slavijom očekuje nas Steaua. Svjesni smo da nas čeka momčad koja posjeduje kvalitetu i potencijal, momčad koja inzistira na igri, koja ima dobrih strana, ali i ne tako dobrih strana koje ćemo pokušati iskoristiti. Imamo najmanje 180 minuta ispred sebe, vjerujem da ćemo ostvariti dobar rezultat pred uzvrat.

Tko može, tko ne može igrati?

- Imamo još jedan trening, nakon ozljede nam se vraćaju Caktaš i Posavec, nakon preboljene viroze trening je odradio i Palaversa, nema nam više Tome Bašića kome zahvaljujemo na doprinosu klubu i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere. Problema imaju Said, nema Jaira, nema Nižića...



Što je s Nižićem?

- Nižić je rekao da se ne osjeća spreman za utakmicu.



Futacs?

- On konkretnije trenira s momčadi, u zavisnosti o stanju momčadi ćemo vidjeti tko nam je u optimalnom stanju, tko će biti za nastup, tko za klupu... Tek ćemo odlučiti...



Na osnovu čega možemo očekivati boljeg Hajduka?

- Svjesni smo stvari koje su dobre i koje su loše, vidjeli smo probleme koje imamo, da smo sterilni u završnici, da trebamo bolji protok lopte, dosta je novih igrača koji nisu u optimalnom stanju... Lokomotiva je imala jedan jedini udarac na gol.... Svjestan sam stanja momčadi, onoga što treba biti bolje, radimo, ali nemamo previše vremena za sve te stvari... Sutra je za nas jako bitna utakmica, bit ćemo spremni, dobro smo analizirali protivnika i ja vjerujem u igrače koji će istrčati i odigrati dobru utakmicu.

Jesu li Šego i Delić u konkurenciji?

- Jesu, jedna od ciljeva je da mladi igrači dobivaju minutažu, sigurno da treba procijeniti kada je za njih pravi trenutak.

Hoćete li birati igrače po karakteru, ili po učinku?

- Karakter je jedna od primarnih stvari u selekciji, izuzetno je bitna, mi smo od mog dolaska često razgovarali o DNK Hajduka, kakvi nam igrači trebaju... Nije se lako nositi s pritiskom igranja u Hajduku, u kome su jako često na rasporedu utakmice ''ili jeste ili niste''. Karakterne je igrače puno teže dovesti u klub, i zato mi je drago da je Stanko Jurić, koji je tu s nama, karakteran, nosi pozitivnu energiju, i to nam je od izuzetne važnosti

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Nogometna. Kao i u svakoj svlačionici ima onih koji jedva čekaju priliku. Vjerujem da utakmicu dočekujemo u izuzetno natjecateljskoj atmosferi. Imali smo jučer razgovor s predsjednikom i sportskim direktorom koji su naglasili koliko nam je ova utakmica važna...

U kakvom je tonu protekao sastanak s predsjednikom?

- Predsjednik i sportski direktor osjetili su potrebu da se neke stvari iskomuniciraju, na nama je da sutra budemo pravi, da sve ono što na domaćem terenu želimo gledati i vidimo sutra.

Kakav je bio ton sastanka?

- Natjecateljski...

Kakva su momčad Steaua i koji je rezultat zadovoljavajući?

- Nama je prioritet pobjeda, ali i izvedba, kako popraviti stvari koje nisu dobre. Suparnik ima široki kadar, mogu igrati u raznim formacijama, s različitim igračima, svjestan sam da će biti zahtjevno bez obzira na opciju za koju će se njihov trener odlučiti.

Tko po vama ima veću kvalitetu Hajduk ili Steaua?

- Ja vjerujem u svoje igrače i momčad, imaju oni kvalitetu, dobro su pokriveni, posebno se to odnosi na napadačke opcije, ali ja sam uvjeren da mi imamo dovoljno kvalitete i karaktera da iznesemo utakmicu na pravi način.

Kako komentirate transfer Tome Bašića i to što ga niste koristili u početku sezone?

- On je kod mene puno igrao, njemu treba malo duže da uđe u formu, već u Sofiji je bio dobar, protiv Lokomotive korektan, što se tiče odlaska, stigla je ponuda koja zadovoljava klub, i ja kao trener to moram prihvatiti i okrenuti se igračima koje imam u svlačionici.



Hoće li Steliano Filip konkurirati?

- Bit će u momčadi sutra.

Možete li pojasniti situaciju s Nižićem?

- Rekao je da se ne osjeća spremnim za utakmicu, i ja to moram poštivati. Moram voditi računa da svi budu na pravoj razini.

Razmišljate li o promjeni formacije?

- Razmišljam o svemu, kad momčad ima problem razmišljam o promjeni formacije, igrača... Ali to nije lako, ovisi o profilu igrača... Pokušavamo napraviti napredak.

Iako je uobičajeno da na zadnjoj press konferenciji uz trenera bude kapetan ili zamjenik kapetana, Željko Kopić je uoči Steaue pred novinare doveo Stanka Jurića, mladića koji je u zadnja dva susreta zabio dva gola, ali i pokazao karakter koji Kopić želi vidjeti od svojih igrača.

- Na pripremama smo dobro radili, znamo što bi nam značila pobjeda našim navijačima, i mi ćemo poginuti da tako i bude.

Jesi li spreman preuzeti teret Hajdukovog zadnjeg veznog u prvoj postavi?

- Ja sam dugo čekao i radio za ovu priliku i nemam je namjeru tako lako ispustiti.

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Dobra je atmosfera, ovo nam je jako važno, sezona se može okrenuti na našu stanu ako dobro odigramo. Svi znamo kakav je naš mentalitet, što od nas očekuju navijači...

Dijele li vaš entuzijazam i ostali igrači u svlačionici?

- Ne mogu govoriti o drugima, ali na ovakvim utakmicama treba poginuti, za ovo se živi, s ovim možemo dobiti jako puno.

Kakvu bi poruku poslao navijačima?

- Da ćemo poginuti na terenu, i da jedva čekam sutrašnju utakmicu...