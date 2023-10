Nizozemac koji je kolabirao na terenu javio se iz bolnice: Sada vidim koliko možemo biti ljudi

Bivši igrač Wolfsburga, Heerenveena, Sportinga, Eintracha i Club Bruggea između ostalih te bivši nizozemski reprezentativac Bas Dost (34) srušio se na utakmici između AZ Alkmaara i NEC Nijmegena u nizozemskom nogometnom prvenstvu i 90. minuti pri vodstvu NEC-a 2-1, a utakmica je prekinuta.

Mnogi su se odmah sjetili Christiana Eriksena na Euru 2021. u Kopenhagenu, nogometaši su se hvatali za glavu, ali on sve je prošlo dobro te je Nizozemac pri svijesti napustio stadion. A sad se javio iz bolnice te njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

Pad Basa Dosta i reakciju na travnjaku pogledajte OVDJE.

Dragi kolege, članovi NEC-a i ljubitelji nogometa,

Prije svega, želim zahvaliti mojim kolegama iz medicinskog osoblja i ljudima iz AZ-a, kao i ljudima iz Sjeverozapadne bolnice, koji su brzo i ispravno reagirali. Također želim zahvaliti mojim suigračima i igračima AZ-a koji su me odmah okružili kao ljudski štit. Razumijem da mi stiže mnogo podrške iz zemlje i inozemstva, što me dirnulo. Svijet nogometa ponekad je surov, ali sada vidim koliko možemo biti ljudi. Kada sam napustio teren, čuo sam pljesak od svih na stadionu što me jako razveselilo. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti svima koji suosjećaju sa mnom i mojom obitelji. Velik ste nam potpora.

Čuo sam se sa suigračima i osobljem. Rekao sam im da se dobro držim u ovim okolnostima i da sam u dobrim rukama. U idućim danima će pretrage otkriti što je uzrokovalo ono što mi se dogodilo na terenu. Za sada je važno da se mogu oporaviti u miru. Za igrače i osoblje, nadam se da se timska izvedba koju smo imali može nastaviti u idućim utakmicama. Želim zamoliti sve članove NEC-a da stanu iza naše momčadi, bio je to težak dan za naše osoblje i igrače. Stvarno im je potrebna vaša podrška. Čut ćemo se uskoro i želim još jednom reći svima: hvala vam na podršco